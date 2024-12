Calciomercato Napoli 24 – Il Napoli continua a premere per Jakub Kiwior in vista del mercato di gennaio: dall’Inghilterra arrivano ulteriori novità in merito alla posizione dell’Arsenal.

Quali saranno i colpi che arriveranno nel mercato di gennaio? I tifosi del Napoli non fanno altro che chiederselo in vista della prossima sessione di calciomercato, con il direttore dell’area sportiva Giovanni Manna che è al lavoro h / 24 per cercare di assicurare ad Antonio Conte un organico sempre più competitivo. Questione, la medesima, sottolineata a più riprese dall’ex Commissario Tecnico della Nazionale Italiana, che intanto si aspetta risposte importanti in vista della partita di sabato pomeriggio contro l’Udinese, in programma alle ore 18:00.

La priorità è stata individuata nella difesa: tale reparto sarà al centro delle valutazioni, sia per quanto riguarda il mercato in entrata ma anche quello in uscita. Riflessioni saranno fatte, in particolar modo, sia su Juan Jesus (il difensore sembra essere in uscita) che su Rafa Marin, che sembra non aver convinto del tutto Conte. Il nome più caldo in entrata è sempre più quello di Jakub Kiwior, di proprietà dell’Arsenal ma con un trascorso in Serie A con la maglia dello Spezia. In queste ore, arrivano novità in merito alla posizione del club londinese a tal riguardo.

Ultime calciomercato SSC Napoli, l’Arsenal resiste per Kiwior: la situazione

Il gradimento della SSC Napoli per Jakub Kiwior dell’Arsenal non è affatto un mistero. La volontà da parte del direttore Giovanni Manna è quella di cercare di strappare l’accordo migliore possibile, al momento ostacolato da una certa resistenza da parte dei Gunners.

A fare il punto della situazione è il portale tuttomercatoweb.com, che a tal riguardo fa sapere:

“Il Napoli ha avuto una discussione con l’entourage di Jakub Kiwior, difensore dell’Arsenal e della nazionale polacca. (…) Per 25 milioni si può spostare, anche se l’Arsenal non avrebbe l’intenzione di cederlo a gennaio, visto che ha giocato anche l’altro giorno in Champions League. Dall’altro lato lo stesso Kiwior vorrebbe avere più minutaggio, dopo due stagioni e mezzo all’Arsenal dove, di fatto, è stato una riserva”.

Tuttavia, l’Arsenal sarebbe restio a concedere il difensore in prestito con diritto di riscatto. Ciononostante, il Napoli continua a credere che questa rappresenti una soluzione potenzialmente gradita per le prosssime settimane, anche se c’è da superare un ostacolo di non poco conto per mettere le mani in modo concreto sul centrale ex Spezia.