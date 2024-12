Novità Osimhen, Manchester United decisivo: l’assist che può portare a Zirkzee

Spuntano novità riguardanti Victor Osimhen, che porterebbero ad un intreccio con Joshua Zirkzee: perché i tifosi del Napoli possono sognare

Due nomi altisonanti, quello di Victor Osimhen oggi in forze al Galatasaray ma di proprietà del Napoli, e quello di Joshua Zirkzee che è diventato un calciatore del Manchester United l’estate scorsa. Entrambi potrebbero diventare protagonisti di un intreccio di mercato che farebbe ben sperare anche i tifosi partenopei e che potrebbe sbloccarsi addirittura già per il mese di gennaio.

Negli scorsi giorni, infatti, alcuni emissari dei Red Devils, si sarebbero interessati fortemente alla situazione Osimhen. Il nigeriano ha lasciato il Napoli in prestito a settembre per raggiungere la Turchia, dove fin qui ha avuto un rendimento ottimo. Per via dell’infortunio gravissimo di Icardi, inoltre, è diventato l’assoluto titolare del club giallo-rosso, al fianco di quel Dries Mertens con cui ha condiviso momenti speciali anche all’ombra del Vesuvio.

Osimhen verso lo United? Perché il Napoli può sognare Zirkzee

Da quando è iniziata la stagione, il praticamente ex centravanti azzurro, ha già realizzato 9 gol e 5 assist in 12 partite. Un rendimento devastante, che fa ben sperare il Napoli. Mantenere uno score così elevato, permetterà ai partenopei di incassare cifre più alte per la cessione del giocatore o di riuscire a farlo effettivamente partire già a gennaio per i famigerati 75 milioni di euro.

Proprio questa ipotesi scalderebbe i tifosi, che hanno già iniziato a sognare possibili rinforzi con un incasso di questo tipo. Se il Manchester United versasse effettivamente una cifra simile nelle casse del club del patron De Laurentiis, permetterebbe alla società di reinvestire per rinforzare la rosa di Antonio Conte. Non solo, ma con lo stesso club inglese si potrebbe arrivare ad un accordo per riportare Zirkzee in Serie A.

L’olandese ha realizzato appena 3 gol e 2 assist in 19 presenze, troppo poco per un investimento da oltre 40 milioni di euro. Anche la Juventus di Thiago Motta ha messo gli occhi sul suo ex pupillo, ma la trattativa non è sicuramente semplice. Il Napoli ha il vantaggio di essere il proprietario del cartellino di Osimhen, che attira e non poco i Red Devils.

Nel caso l’affare non riuscisse a concretizzarsi nel prossimo mese, aspetto comunque plausibile dato l’effetto domino che ne scaturirebbe, non è detto che le parti non tornino a parlare in estate. Fino ad allora gli azzurri devono sperare che il rendimento di Osimhen sia sempre questo, così da riuscire a monetizzare il più possibile dalla sua cessione, verso qualsiasi club fosse realmente interessato.