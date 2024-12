Calciomercato Napoli, Conte ha scelto il primo colpo: arriverà l’offerta

Il calciomercato del Napoli potrebbe presto accendersi: Antonio Conte ha scelto il suo primo colpo per rinforzare la rosa. Di chi si tratta

La stagione è entrata nel vivo, il Napoli è in testa alla classifica alla 14a giornata e non vuole mollare la presa. Alle sue spalle l’Atalanta è rimasta attaccata ad 1 punto, mentre si sono fermate Lazio e Juventus. In attesa che Fiorentina e Inter recuperino la loro partita (se ne potrebbe parlare anche tra 3 mesi), gli azzurri vogliono mantenere il distacco e provare ad allungare.

Il prossimo turno di campionato, contro la Lazio, sarà un altro test importantissimo per gli azzurri. Sia perché i biancocelesti saranno gli avversari appena 3 giorni prima in Coppa Italia, sia perché la squadra di Baroni stava vivendo un periodo d’oro prima del passo falso contro il Parma e il gioco espresso in questa prima parte di Serie A e di Europa League era stato uno dei migliori in assoluto.

Conte vuole Dorgu, arriva la proposta al Lecce: i dettagli

Per mantenere alta l’asticella del rendimento, Conte ha già iniziato a discutere di calciomercato con la dirigenza azzurra. Stando a quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport questa mattina, il nome indiziato per essere il primo colpo per i partenopei è quello di Patrick Dorgu. Il danese è un giocatore assolutamente poliedrico, capace di adattarsi sia in difesa, che come esterno alto di attacco.

In questa stagione, con il Lecce, ha già disputato 15 partite e segnato 3 gol. Un rendimento, soprattutto offensivo, di altissimo livello. Sulla destra sarebbe l’uomo perfetto per Conte, che ora sta facendo fare gli straordinari a Politano, che si è calato benissimo nella parte. Il valore del suo cartellino è schizzato a 40 milioni di euro (richiesta del club salentino), merito dei suoi 20 anni, del contratto che lo lega fino al 2029 e del fatto che il Lecce non vuole regalare nessuno.

Proprio la cifra così alta ha spinto il Napoli verso altri lidi in estate e ha fatto desistere anche club come Chelsea e Tottenham. Il Lecce, che lo ha pagato appena 200mila euro un anno fa, dopo una stagione precedente in prestito, è pronto a fare cassa, ma su questo gli azzurri vogliono andare incontro ai giallo-blu.

L’intenzione, infatti, sarebbe quella di acquistare ora Dorgu, per poi lasciarlo in prestito fino a fine anno in Puglia, aiutando così il Lecce a non indebolirsi nella lotta salvezza. Un’ipotesi che piacerebbe alla dirigenza salentina, che dovrà però venire incontro alle proposte del Napoli. Il presidente De Laurentiis non ha intenzione di spingersi oltre i 30 milioni per l’offerta finale e le parti dovranno quindi trattare.