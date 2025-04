Orsolini al Napoli, accelerata improvvisa: il super retroscena con Manna a Coverciano

Riccardo Orsolini continua ad essere accostato al Napoli e in queste ore è emerso un retroscena sull’attaccante del Bologna, con protagonista anche il ds Giovanni Manna

Lunedì scorso, Giovanni Manna è stato eletto come miglior dirigente sportivo italiano. Un premio meritato per l’attuale ds del Napoli, che anche in occasione della cerimonia “Inside The Sport” a Coverciano, non ha perso tempo per porre le basi al calciomercato estivo degli azzurri.

Ogni occasione è utile, quando sei un personaggio come Manna, per riuscire a strappare promesse o accordi. Specie se l’oggetto dell’interesse è il profilo di un calciatore di assoluto livello come Riccardo Orsolini. L’esterno italiano è arrivato per tre stagioni di fila in doppia cifra di gol e la sua rete in sforbiciata all’Inter ha dato inizio al tracollo nerazzurro e al sorpasso del Napoli in testa alla classifica.

Orsolini al Napoli, Manna fa sul serio: cos’è successo a Coverciano

Secondo quanto riferito dall’esperto di calciomercato Nicolò Schira, il direttore sportivo Giovanni Manna ha scelto proprio la giornata di lunedì per lavorare apertamente al colpo Orsolini.

Come mostrato dallo stesso giornalista attraverso uno scatto, Manna era seduto al fianco di Michelangelo Minieri, procuratore di Orsolini. I due avrebbero avuto dei dialoghi positivi. Una notizia che accende più di una lampadina di speranza tra i tifosi del Napoli, che sarebbero ben contenti di vedere un rinforzo del calibro del capitano del Bologna vestire la maglia azzurra.

In questa fase di fine stagione e che anticipa l’inizio ufficiale del calciomercato, sembra proprio il Napoli la squadra in vantaggio sulla concorrenza per arrivare alla firma del 28enne. Un profilo che rinforzerebbe e non poco la fascia destra azzurra, oggi presieduta da Matteo Politano, protagonista di una stagione di grande sacrificio e di minor concretezza a livello realizzativo.

La palla passerà alle due società. Da parte del Bologna c’è stata un’apertura alla cessione. La dirigenza rossoblù ha fatto intendere chiaramente che Orsolini resta un pezzo pregiatissimo della rosa, ma che davanti alla giusta offerta nessuno è incedibile. Ecco, quindi, che il Napoli farà concretamente il suo tentativo, partendo già da queste settimane con un lavoro di convincimento nei confronti del giocatore e del club emiliano.