“Accordo raggiunto per l’acquisto”: Manna ha in pugno il prossimo colpo!

Il Napoli è pronto a piazzare un nuovo colpo. Il DS Manna avrebbe già individuato il profilo adatto per Antonio Conte.

La stagione del Napoli è iniziata al meglio, ma la società è già alle prese con il futuro. In modo particolare, il DS Manna sarebbe molto focalizzata sul mercato. La prossima sessione si aprirà il 2 gennaio, ma il direttore sportivo azzurro starebbe lavorando in ottica futura. Infatti, nel mirino del noto dirigente ci sarebbe un giovane promettente che con ogni probabilità crescerà alla Corte del Vesuvio.

Il nome nel mirino del club azzurro è quello di Ange-Yoan Bonny. Quest’ultimo, è attualmente in forza al Parma dove si sta rendendo autore di ottime prestazioni e reti importanti. Il giovane centravanti piace molto ad Antonio Conte, motivo per il quale il DS Manna sarebbe pronto a piazzare il colpo.

Bonny nel mirino del Napoli: può arrivare in estate

Il Napoli segue da molto vicino Ange-Yoan Bonny. L’attaccante del Parma piace per le sue qualità fisiche e tecniche. Come riportato da “Il Mattino” sarebbe già emerso un accordo verbale tra le due società per il trasferimento del francese in Campania nella prossima estate. Quindi, con ogni probabilità, il giocatore continuerà la propria carriera alla corte di Antonio Conte.

Il nome di Bonny non è però l’unico per l’attacco. Infatti, il DS Manna starebbe seguendo anche Francesco Pio Esposito. Quest’ultimo è di proprietà dell’Inter, ma in questa stagione è in prestito allo Spezia. L’idea del dirigente sarebbe proprio quella di strappare il classe 2005 ai nerazzurri.