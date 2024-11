Cessione Simeone, la scelta definitiva di De Laurentiis: l’ha comunicato al Torino

Aurelio De Laurentiis avrebbe preso una decisione definitiva sul possibile trasferimento di Simeone a gennaio: avvisato anche Cairo

Sono sempre più insistenti le voci di un possibile trasferimento di Giovanni Simeone a gennaio. Il centravanti argentino sta sgomitando per trovare spazio in stagione e sembrerebbe essere diventato il definitivo vice Lukaku, scavalcando anche Raspadori nelle gerarchie. Questa mattina via abbiamo riportato la possibilità che proprio l’ex Sassuolo possa lasciare il Napoli, ma spuntano novità importanti anche sul figlio d’arte.

Arrivato in azzurro nell’anno dello Scudetto, proprio insieme a Raspadori, l’attaccante ha saputo risultare decisivo in quella storica stagione, con gol pesanti come quelli contro Milan e Roma. Lo scorso anno ha patito come tutti ed il suo rendimento è stato ben al di sotto delle sue capacità. In estate è sembrato poter andare via, ma alla fine è rimasto anche per la volontà di Antonio Conte, che lo ha trattenuto.

Simeone ceduto? Arriva la decisione di De Laurentiis: cosa succederà

Nonostante abbia realizzato solamente 1 gol dall’inizio dell’anno, Simeone resta una pedina importante per Conte. Il tecnico leccese lo sta facendo subentrare praticamente in ogni partita, anche se per uno scampolo di gara. Non ha alcuna intenzione di privarsene e dello stesso avviso sarebbe anche il presidente Aurelio De Laurentiis.

Secondo quanto riferito questa mattina dal Corriere dello Sport, infatti, il patron del Napoli non è spinto in alcun modo a lasciar partite Simeone. L’attaccante non si muove e l’avrebbe fatto recapitare anche ad Urbano Cairo. Il patron del Torino, infatti, è alla ricerca di un centravanti per gennaio dopo il brutto infortunio che ha chiuso la stagione di Duvan Zapata.

Da settimane vi riportiamo i rumors di un forte interessamento dei granata per il centravanti partenopeo, ma gli azzurri non cedono di un centimetro. In occasione della partita di domenica le parti potrebbero anche tornare a dialogare, ma la decisione sembra ferrea. Neanche i 15 milioni cash immediati o un prestito con obbligo di riscatto sembrano convincere più De Laurentiis, che si sarebbe deciso a rendere incedibile il proprio centravanti.

Almeno fino al termine della stagione, infatti, Simeone dovrebbe continuare a ricoprire il ruolo di alternativa a Lukaku, poi in estate si vedrà. Dall’idea Bonny, ad altre piste tutte da percorrere, quello che succederà da giugno è un discorso ancora troppo lontano. Nel mentre il Cholito resta a Napoli nella speranza di bissare uno storico successo come quello di due anni fa.