Raspadori verso l’addio, due club sulle sue tracce: la cifra chiesta dal Napoli

Jack Raspadori verso l’addio dal Napoli a gennaio: due club sono interessati all’attaccante che sta trovando pochissimo spazio in stagione

Appena 383 minuti in questa annata, troppo pochi per un attaccante di 24 anni, già campione d’Europa con la Nazionale e vincitore di uno Scudetto appena due anni fa. Jack Raspadori cerca spazio, sa che al Napoli è difficile trovarne per via della folta concorrenza. Lukaku è il titolarissimo, Simeone il suo vice più naturale. Anche sulle fasce è diventato complicato inserirsi, per via di Kvara, Neres, Politano e persino Ngonge.

Raspa sta cercando la sua dimensione nel mondo, il suo posizionamento tattico preferito. Forse in questo Napoli non esiste, per via della sua duttilità che non l’ha portato ad avere un ruolo così preciso. Quello di seconda punta, che forse gli si è cucito meglio addosso in carriera, non può essere sfruttato in maglia partenopea, dato che al momento Conte ha puntato su moduli diversi. Ed ecco perché lo spazio a disposizione è ancora meno.

Raspadori può lasciare Napoli: due club in corsa. Le richieste di De Laurentiis

Sono 8 le presenze complessive, appena 4 quelle da titolare in 15 partite giocate dal Napoli. Raspadori è sceso in campo dall’inizio in Coppa Italia contro Modena e Palermo e in campionato con Bologna e Parma, quando Lukaku non era ancora arrivato o si era allenato pochissimi giorni. Da lì il nulla o quasi, con ben 7 panchine complessive e un solo gol, ma in nazionale, a settembre.

Jack non segna con il Napoli dal 7 aprile, nella gara contro il Monza dello scorso campionato. Un digiuno che va avanti da quasi 8 mesi, veramente troppo per un attaccante. Sicuramente con così spazio a disposizione fare meglio è molto complicato ed è per questo che il suo nome è nell’elenco dei possibili partenti. La dirigenza azzurra non ha necessità di vendere, ma il giocatore ha espresso la volontà di giocare di più alla sua età, per esprimersi al meglio.

Ed ecco che quindi a gennaio potrebbe davvero essere uno dei nomi in uscita. Il Napoli lo ha pagato poco meno di 30 milioni di euro ed è questa la cifra con cui vorrebbe provare a rivenderlo. Sulle sue tracce in estate si era messo il Marsiglia di De Zerbi, mentre dall’Italia ci sarebbe l’Atalanta, ma anche la Juventus avrebbe fatto delle valutazioni. Il presidente De Laurentiis non sarebbe così felice di cedere un giocatore come Raspadori alla diretta concorrenza, ma solo tra un mese si entrerà nel vivo della discussione.