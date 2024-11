“Niente maglie o sciarpe del Napoli”, l’annuncio del Torino sorprende tutti

Il comunicato ufficiale del Torino per la prossima gara contro il Napoli è sorprendente: vietate in un settore maglie o sciarpe azzure.

Si disputerà domenica la gara fra Torino e Napoli. Una sfida con cui i ragazzi di Conte vorranno confermare la vetta della classifica e continuare sulle ali dell’entusiasmo dopo il successo contro la Roma. In più, la gara si giocherà prima del match fra Fiorentina e Inter, entrambe squadre in questo momento inseguitrici degli azzurri: l’opportunità è quella quindi di allungare su almeno una delle due.

D’altro canto, il Toro vuole risollverasi da un momento complicato. Orfano del capitano Duvan Zapata (che ha patito la rottura del crociato nel match contro l’Inter), i granata hanno vinto una sola gara nelle ultime otto e sono reduci da uno scialbo 1-1 contro il Monza. A questo, si aggiunge il clima di contestazione contro la società di Urbano Cairo, che potrebbe anche decidere di vendere il club.

Torino-Napoli, il comunicato a sorpresa del club granata

Il Torino, intanto, ha comunicato sul proprio sito tutte le indicazioni di ordine pubblico in relazione alla sfida di domenica allo Stadio Olimpico Grande Torino. Spicca un’indicazione: “L’evento è come di consueto vietato ai residenti nella regione Campania, ad eccezione del settore riservato alla tifoseria ospite che è esaurito. La Curva Primavera è riservata ai tifosi del Toro o neutrali. Per ragioni di sicurezza non sarà possibile accedere in curva con maglie o sciarpe del Napoli“.

In sintesi, il club torinese vuole evitare “l’infiltrazione” di tifosi del Napoli non residenti in Campania negli altri settori e per questo ha disposto il divieto di accesso alla Curva Primavera a coloro che si presenteranno con gadget relativi al Napoli. Una decisione che potrebbe essere discutibile, ma che è giustificata dal comunicato con “ragioni di sicurezza”. Ai tifosi azzurri, quindi, è concessa la possibilità di potersi presentare solo nel settore ospiti muniti dei gadget di sostegno per la propria squadra.

La sfida, insomma, prevede un clima davvero acceso, con uno stadio granata pronto a suportare il Torino. O almeno, così vorrebbe la società: sono destinate a proseguire infatti le contestazioni contro il presidente Cairo. Contro il Monza, i supporters granata sono addirirttura entrati solo nel secondo tempo e intonando cori contro il patron del club. Potrebbe continuare ad essere così la situazione anche in occasione del match contro la capolista Napoli, nonostante un comunicato volto ad affollare lo stadio per sostenere il Toro.