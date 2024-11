Bonny al Napoli, l’agente rompe il silenzio: l’annuncio sul trasferimento

L’agente di Bonny ha parlato del futuro dell’attaccante del Parma, già accostato al Napoli in queste settimane come possibile rinforzo per Antonio Conte

Sono 4 i gol realizzati da Ange-Yoan Bonny in questo inizio di stagione. L’attaccante del Parma ha attirato le attenzioni di diversi club di prima fascia, tra cui il Napoli. Anche gli azzurri avrebbero fatto una serie di valutazioni sul centravanti, che ha anche realizzato una delle sue reti in Serie A proprio contro gli azzurri nella partita poi persa dai ducali al Maradona per 2-1 in rimonta.

Il classe 2003 ha compiuto un mese fa 21 anni e sta cercando di guidare il Parma verso la salvezza. Un’impresa non facile, dato che gli emiliani si ritrovano invischiati pienamente nella lotta per non retrocedere. Al momento i giallo-blu hanno 12 punti, gli stessi di di Verona e Lecce, a + 1 da Cagliari e Genoa, +2 dal Como terzultimo, + 3 dal Monza penultimo e + 4 dal Venezia ultimo. Allo stesso tempo, la squadra di Pecchia prova a guardare in alto, ritrovandosi solamente a -1 dalla Roma e a -3 dal Torino undicesimo e prossimo avversario del Napoli.

Bonny al Napoli, parla l’agente: la verità per gennaio

Per riuscire a rimanere ancorati alla Serie A servirà più continuità. Fin qui il Parma non è ancora riuscita a trovarla ed è stata forse questa la mancanza maggiore della squadra neo promossa, che presenta una rosa sulla carta superiore rispetto ad altre società presenti nella nostro campionato italiano di quest’anno.

Tra i giocatori di maggior rilievo c’è appunto Ange-Yoan Bonny, che ha iniziato a piacere anche al Napoli. Su di lui è intervenuto anche il suo agente, Federico Pastorello, che ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Calciomercato.it.

“Sta facendo benissimo, è un ragazzo tra le tante cose veramente stupendo, è giovane ma sta crescendo in fretta. Chiaramente adesso anche lui è concentrato su quella che è la salvezza del Parma. Dopodiché si vedrà in estate, se sono rose fioriranno”.

Queste sono le parole rilasciate dallo stesso procuratore di Meret e Lukaku, che ha quindi aperto ad un trasferimento, ma solamente in estate. A gennaio, dunque, Bonny non dovrebbe muoversi dal Parma, intenzionato a trattenere il suo gioiellino per salvarsi. Un nulla di fatto, per ora, per il Napoli, che quindi dovrà eventualmente ritentare un assalto solamente a fine stagione, sempre se il centravanti dovesse mantenere questo rendimento. Con 4 gol in 13 partite, il francese potrebbe avvicinarsi facilmente alla doppia cifra, risultando un rinforzo di tutto rispetto per il prossimo anno.