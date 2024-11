Nuovo difensore Napoli, la priorità è chiara: novità anche su Juan Jesus

Il Napoli potrebbe acquistare un nuovo difensore in vista della prossima sessione di calciomercato: a tal proposito, arrivano novità anche su Juan Jesus.

Tra i vari temi tenuti d’occhio dal Napoli in vista della prossima finestra invernale di calciomercato, che avrà inizio a gennaio, c’è sicuramente quello legato al difensore centrale. Gli azzurri hanno trovato in Alessandro Buongiorno una vera e propria colonna, mentre Amir Rrahmani è tornato su livelli molto alti, così come confermato dall’assist in occasione della rete siglata da Scott McTominay a Milano contro l’Inter (in quel match il kosovaro è stato eletto MVP, ndr).

Non è escluso, però, che il club del presidente Aurelio De Laurentiis possa intervenire sul mercato per rinforzare le alternative. In particolare, Rafa Marin sembra non essere ancora pronto in quanto ha trovato poco spazio fino a ora, mentre Juan Jesus potrebbe partire. Sembra essere proprio questo il fulcro della questione: un affare in quella zona del campo dipende, evidentemente, dalla cessione del brasiliano ex Roma e Inter. Per lui, si parla di un possibile ritorno in Brasile, ma non è scontato che si possa piazzarlo già a gennaio. Servirà, insomma, una cessione di Juan Jesus per avere margini di manovra nella lista Serie A in caso di nuovo acquisto in difesa.

Calciomercato Napoli, serve la cessione di Juan Jesus per il nuovo difensore: i dettagli

Il Napoli ha la volontà di rinforzare ulteriormente la difesa: questo è quanto emerge dalla ricostruzione a cura de La Gazzetta dello Sport che, per quanto concerne invece il centrocampo, ha anche svelato l’interesse di Giovanni Manna per Kenneth Taylor dell’Ajax (qui per i dettagli).

Di seguito, quanto scritto dalla medesima fonte a proposito di un possibile colpo per la difesa:

“A gennaio, invece, non sono previste grandi operazioni, ma c‘è la necessità di trovare un titolare alternativo alla coppia dei centrali Rrahmani – Buongiorno. Serve un giocatore di esperienza e personalità, pronto subito. Ma prima il Napoli dovrà trovare una sistemazione per Juan Jesus: questione di lista”.

Il club azzurro, dunque, non esclude a priori un possibile rinforzo per il pacchetto di centrali difensivi a disposizione di Antonio Conte, ma in buonissima parte il tutto sembra dipendere dall’eventuale addio di Juan Jesus, per cui si era parlato nei giorni scorsi di un eventuale ritorno in patria (il club a cui è stato accostato è l’Internacional).