Calciomercato Napoli: “Gol e fantasia per il centrocampo”, il nuovo obiettivo costa 20 milioni

Spunta un nuovo nome per il mercato del Napoli: i fari del direttore dell’area sportiva della SSC Napoli, Giovanni Manna, sono puntati su un centrocampista classe 2002.

Quali saranno i movimenti del Napoli nelle prossime sessioni di calciomercato? La rosa a disposizione di Antonio Conte è sicuramente già di ottimo livello, ma a più riprese il tecnico ha fatto capire, seppur tra le righe, che il tutto può essere migliorato. Servirà, intanto, fare bene sul campo e assicurarsi un ritorno in Europa che farebbe bene alla casse societarie e, come logica conseguenza, anche alle strategie legate al mercato.

In queste ore, l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport svela quello che, ben presto, potrebbe divenire un nome molto usuale dalle parti di Castel Volturno: secondo quanto svelato dal quotidiano in questione, gli azzurri hanno messo nel mirino Kenneth Taylor, centrocampista di ventidue anni, di proprietà dell’Ajax. Diversi emissari del club partenopeo, fa sapere la medesima fonte, hanno già visionato un calciatore che potrebbe garantire un’ottima dose di qualità e quantità a una mediana che, a oggi, si presenta già ben assortita con i vari Stanislav Lobotka, Scott McTominay e Frank Zambo Anguissa.

Ultime mercato Napoli, fari puntati su Taylor dell’Ajax: l’identikit

Il Napoli palesa il suo interesse per il centrocampista di proprietà dell’Ajax, Kenneth Taylor. A svelarlo è l’edizione de La Gazzetta oggi in edicola, svelando quelle che possono essere le mosse del club azzurro a tal proposito.

Di seguito, quanto scritto dalla medesima fonte a tal proposito:

“Dall’inizio della stagione, alcuni emissari del Napoli sono stati visti diverse volte ad Amsterdam per visionare da vicino Kenneth Taylor, talento olandese classe 2002. È lui uno dei profili in cima alla lista della spesa futura del club di Aurelio De Laurentiis: giovane, con ingaggio nei parametri e costo del cartellino equilibrato al valore del giocatore. L ’Ajax – che lo ha formato nel suo straordinario vivaio – lo valuta venti milioni. Taylor ha conquistato gli osservatori del Napoli e le recensioni sono state tutte positive. Adesso è concentrato sul presente, ma è chiaro che non è rimasto indifferente all’interesse del Napoli: la Serie A resta una meta ambita per tanti giocatori olandesi (…) Il Napoli si è già mosso e si è messo in prima fila, ma aspetterà la primavera per affondare eventualmente il colpo“.

Kenneth Taylor, chi è il nuovo obiettivo di mercato della SSC Napoli

Kenneth Taylor è uno dei nomi nuovi in agenda per il direttore dell’area sportiva della SSC Napoli, Giovanni Manna. Così come evidenziato da La Gazzetta dello Sport, si tratta di un calciatore che ha catturato l’interesse da parte del club partenopeo, che ne valuta quanto prima un assalto.

Si tratta di un calciatore giovane – classe 2002 – che ha nella quantità e la qualità le sue doti migliori. Nell’Ajax del tecnico italiano Francesco Farioli, Taylor parte quasi sempre a sinistra, partecipa alla costruzione ma soprattutto allunga le difese avversarie con corse profonde verso l’area. Nei sedici metri, e in generale in tutto l’ultimo terzo di campo, ha la lucidità per l’ultima giocata.

Tutte qualità, le medesime, che hanno acceso l’interesse da parte del presidente Aurelio De Laurentiis, pronto a farsi sotto concretamente già nei prossimi mesi.