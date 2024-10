Raspadori da titolare, la chance con Spalletti per convincere anche Conte

Jack Raspadori potrebbe partire da titolare con l’Italia: la chance data da Spalletti servirà per convincere anche Antonio Conte

Appena 337 minuti dall’inizio della stagione, molto poco per Jack Raspadori con il suo Napoli. Antonio Conte ha trovato l’equilibrio giusto e per l’ex Sassuolo lo spazio è risicato. Riuscire a spodestare Lukaku, Politano e Kvara è difficilissimo: chiedere a Neres che segna e fa assist a profusione e parte comunque dalla panchina. Jack non riesce a trovare la via del gol con gli azzurri dal 7 aprile scorso, ben 6 mesi fa.

Anche lui è finito vittima della terribile stagione scorsa, con un rendimento ben al di sotto delle sue capacità mostrate anche nella storica annata dello Scudetto dove era stato decisivo con reti pesantissime. Indimenticabili quelle in casa contro lo Spezia in una partita rognosissima e decisa solo all’ultimo secondo e quella in casa della Juventus che ha praticamente consegnato il campionato in mano ai partenopei.

Raspadori titolare con l’Italia: la grande chance per brillare

A guidarlo in quella magica esperienza era stato Luciano Spalletti, che ha continuato a credere in lui e lo ha convocato anche per le sfide di Nations League in questo mese di ottobre, nonostante lo scarso impiego con il Napoli. Nell’ultima con il Belgio ha giocato pochissimi minuti, mentre stasera con Israele avrà una grossa chance di brillare.

Stando alle ultime di formazione, infatti, Raspadori potrebbe partire titolare al fianco di Retegui, nel tentativo di ottenere 3 punti potenzialmente pesantissimi soprattutto in una chiave futura di graduatoria per le gare di qualificazione al Mondiale. L’ultimo gol del 18 azzurro con l’Italia risale al novembre scorso, nella sfida contro la Macedonia valida per le qualificazioni all’Europeo.

Da quel momento un minutaggio non così elevato, un Europeo in ombra e in panchina, ma anche un assist contro la Francia nello straordinario successo azzurro di inizio settembre. Per Raspadori, dunque, un’occasione per far vedere di essere in forma, lanciando così un segnale anche ad Antonio Conte in vista del campionato.

Ma non solo, anche un segnale alla società, che a gennaio non esclude di valutare offerte per l’attaccante. Con il no di Simeone al Torino per gennaio, che sembra praticamente confermato in queste ore, non si esclude che sia proprio l’ex Sassuolo ad essere in lista per un’eventuale cessione in caso di proposte allettanti. Jack dovrà lottare con tutte le sue forze per conquistare ancora la fiducia del mister leccese e puntare al massimo ancora col Napoli.