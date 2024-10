Kvaratskhelia finisce in panchina? L’incredibile indiscrezione sulle novità di Conte

Khvicha Kvaratskhelia potrebbe davvero finire in panchina? Spunta un’indiscrezione relativa ad una novità che starebbe vagliando Antonio Conte

E’ stato un inizio di stagione buono, ma non perfetto quello di Khvicha Kvrataskhelia. L’attaccante georgiano ha realizzato 3 gol e 2 assist in 9 presenze, spiccando in alcune gare, come quella contro il Bologna, e apparendo più appannato in altre sfide come contro il Como. Il mancato rinnovo potrebbe aver influenzato le sue prestazioni? In molti se lo sono chiesto, ma sembrerebbe un’ipotesi da escludere.

Kvara, infatti, ha rilasciato una recente intervista in cui ha dichiarato di stare benissimo nel Napoli, di sognare di vincere la Champions con gli azzurri e che Antonio Conte è un top assoluto tra gli allenatori. Nessun mal di pancia, neanche dopo la scorsa terribile stagione e un’estate che aveva spaventare i tifosi per via delle dichiarazioni del suo procuratore. Lo stesso Mamuka Jugeli che incontrerà a fine mese il ds Giovanni Manna per il prolungamento contrattuale.

Neres troppo in forma: spunta l’ipotesi di panchina per Kvaratskhelia

Kvaratskhelia è apparso comunque nervoso, ma il motivo è semplice da intuire: la poca tutela in campo. Anche dopo il Como, il 77 azzurro ha pubblicato un’immagine delle condizioni del suo piede, gonfio e martoriato dai colpi. Nessun intervento dell’arbitro, un rigore mancato e una frustrazione in costante crescita. Così anche le prestazioni ne risentono e la concorrenza inizia ad aumentare.

Questo perché, secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport, Antonio Conte starebbe facendo delle valutazioni. Matteo Politano sta troppo bene e non si può togliere dal campo in questo momento. Corre per due, difende, fa praticamente il quinto di centrocampo. Dà una mano in fase di recupero e tenta di riattaccare. Ha trovato anche un gol importante contro il Monza e in campo ha fiato almeno per 75/80 minuti.

Ma anche David Neres sta benissimo e lo dimostrano i suoi numeri clamorosi. Nei 139 minuti complessivi giocati ha realizzato 2 gol e servito 4 assist. Un rendimento senza senso, che rende le sue panchine iniziali molto strette. Anche i tifosi vogliono vederlo di più in campo ed è per questo che Conte starebbe valutando di farlo giocare anche a sinistra, proprio come successo al Benfica quando sul lato destro c’era Angel Di Maria.

Kvaratskhelia, a quel punto, avrebbe più concorrenza e rischia anche di scivolare in panchina in una delle prossime partite. Per ora resta un’ipotesi, ma non sarà da escludere a priori. Conte valuterà tutte le opzioni e prenderà poi una decisione finale, sia in vista della gara con l’Empoli, che per le partite successive. In settimana ha potuto lavorare a pieno con Neres e Politano, mentre Kvara rientrerà solo nei prossimi giorni dall’impegno con la nazionale, più stanco dei compagni.