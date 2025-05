Proposta pazza di Cassano alla città di Napoli: “Cambiate nome allo stadio”

Antonio Cassano è tornato a parlare del Napoli, questa volta sorprendendo tutti: l’ex calciatore ha proposto un cambio di nome dello stadio Maradona

Ad Antonio Cassano piace parlare di calcio, si sa, anche in modo anticonvenzionale. L’ex calciatore è noto a tutti per i suoi interventi, spesso piccati, verso calciatori, allenatori e società. Questa volta il barese si è espresso sul Napoli e su quello che sta facendo mister Antonio Conte in quest’annata, quella successiva alla 23/24 conclusa al decimo posto.

Gli azzurri sono vicinissimi alla conquista del quarto scudetto della propria storia. Il merito di questa impresa, qualora si concretizzasse, andrebbe ai calciatori, per l’impegno e la dedizione messi in campo dall’inizio alla fine, alla società, per gli acquisti degni di nota (in estate), ma soprattutto all’allenatore.

Cassano, che spesso ha criticato Conte nel corso degli anni, questa volta ha saggiamente deciso di schierarsi dalla sua parte. Inoltre, ha avanzato una proposta assurda alla città di Napoli, quella di re-intitolare lo stadio: i dettagli.

Napoli, senti Cassano: “Devono mettere lo stadio Diego Armando Maradona – Antonio Conte”

L’ex calciatore Antonio Cassano ha parlato a Viva El Futbol della vittoria del Napoli contro il Lecce, grazie al gol di Giacomo Raspadori. Il barese ha voluto elogiare il lavoro svolto da Antonio Conte sin qui, arrivando ad azzardare una proposta quantomeno singolare.

Re-intitolare lo stadio di Napoli, aggiungendo il nome e cognome del tecnico leccese:

“Spalletti fece un miracolo, Conte va oltre il miracolo, perché a gennaio è andato via il giocatore più forte (Kvara, n.d.r.) e non gli hanno preso nessuno; si è fatto male due mesi l’acquisto più oneroso, Buongiorno, e anche Neres ha perso due mesi per infortunio. Lo stadio si deve chiamare Diego Armando Maradona – Antonio Conte. McTominay faceva panchina allo United, hanno giocato un mese e mezzo con Juan Jesus. Neres non era sempre titolare al Benfica ed è stato il sostituto di Kvara. Per un periodo io Conte l’ho attaccato, non mi piaceva; oggi ha cambiato sempre versioni del Napoli, evolvendosi. Non basta dire che ha fatto un capolavoro, bisogna proprio intitolargli lo stadio”

Siete d’accordo con l’ultima pazza idea di Cassano?