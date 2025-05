Multa al Napoli, condannato il gesto dopo il gol di Raspadori

Il Napoli è uscito vincitore dal Via del Mare grazie alla rete di Raspadori, ma un gesto dopo il gol del #81 azzurro è costato caro: ufficiale una multa per la società

Il Napoli è riuscito a battere il Lecce nell’ultima di campionato, mettendosi alle spalle un ostacolo tutt’altro che banale. A tre giornate dalla fine della Serie A, gli azzurri sono riusciti a mantenere il vantaggio di 3 punti sull’Inter, ed ora viaggiano spediti verso la conquista del quarto scudetto della storia partenopea.

Se il Napoli può godere dei frutti di questa posizione di vantaggio, deve ringraziare soprattutto Giacomo Raspadori. L’italiano ha segnato un gol pesantissimo al Via del Mare, una punizione magistrale che si è insaccata al minuto 24′ della prima frazione di gioco. La grande gioia per la rete di Jack, però, ha dato il la ad una leggerezza che è costata cara agli azzurri.

È infatti arrivata l’ufficialità di una multa per la società di Aurelio De Laurentiis: di seguito, il motivo.

Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. NAPOLI per avere suoi sostenitori, al 24° del primo tempo, lanciato un fumogeno nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Questa la decisione del Giudice Sportivo, in seguito al lancio di fumogeni avvenuto nel corso del primo tempo della sfida tra Lecce e Napoli, valida per la 35esima giornata di Serie A.

Multa anche per i giallorossi, il cui tifo ha protestato in maniera veemente contro la Lega Serie A durante tutta la durata dell’incontro:

Ammenda di € 20.000,00 con diffida: alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, per tutta la durata della gara, esposto uno striscione offensivo nei confronti delle istituzioni calcistiche senza mai essere stato rimosso (€ 10.000,00); per avere inoltre, nel corso della gara, lanciato quattro fumogeni sul terreno di giuoco e numerosi petardi e fumogeni nel recinto di giuoco che in un’occasione, al 5° del primo tempo, costringevano l’Arbitro a sospendere la gara per circa cinque minuti (€10.000,00 e diffida); sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b)CGS