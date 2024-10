Empoli-Napoli, via libera ai tifosi partenopei: prevista ondata azzurra. Le info sui biglietti

Empoli-Napoli, via libera ai tifosi partenopei: previsto sold out nel settore ospiti con un’ondata azzurra verso il Castellani: i dettagli

Se non vi siete ancora decisi sull’acquistare o meno un biglietto per andare ad assistere ad Empoli-Napoli, il tempo a disposizione è sempre meno. Dovrete sbrigarvi se avete intenzione di seguire la squadra di Conte in trasferta, dopo il via libera da parte dell’Osservatorio Sportivo, che ha permesso ai tifosi partenopei di viaggiare verso il Castellani e di poter così sostenere gli azzurri anche lontani dal Maradona.

Dopo i fatti di Cagliari e la trasferta vietata per la sfida contro la Juventus, il rischio di divieto di trasferta anche per la gara con l’Empoli era altissimo. Ancora oggi l’Osservatorio terrà d’occhio il comportamento dei napoletani in toscana in vista della partita contro il Milan in programma il 29 ottobre prossimo. Una sorta di prova, dunque, quella di Empoli, per lasciarsi alle spalle i brutti episodi visti in Sardegna a settembre.

Empoli-Napoli, previsto sold out nel settore ospiti: tutte le info sui biglietti

Il via libera arrivato negli scorsi giorni, ha permesso già a centinaia di napoletani di valutare se acquistare il biglietto e di organizzare la trasferta in programma il prossimo 20 ottobre con la gara fissata alle 12.30. Un lunch match che dirà molto sul campionato azzurro, date le difficoltà storiche nel riuscire a battere l’Empoli in trasferta. Servirà dunque il massimo sostegno dei tifosi per Lukaku e compagni.

Secondo i dati riportati dal Corriere dello Sport questa mattina, saranno ben 4000 i posti messi a disposizione per i tifosi del Napoli al Castellani. Sarà aperto anche un settore in più per contenerli tutti ed è previsto un sold out che testimonia l’entusiasmo intorno alla squadra di Antonio Conte, prima in classifica dopo 7 giornate di campionato.

I tifosi azzurri saranno divisi in Curva Sud e Tribuna Laterale Sud e l’apertura delle vendite dei biglietti è prevista per oggi, alle ore 16, per i possessori di Fidelity Card. Dalle 10 di mercoledì, invece, potranno acquistare il ticket anche chi non possiede la card. In Curva Sud il costo del biglietto sarà di 35 euro più commissioni e sono previsti 3100 posti disponibili, mentre per la Tribuna Laterale Sud, i posti a disposizione saranno 767 ed il costo sarà di 50 euro più commissioni.

Prevista un’ondata azzurra al Castellani, dunque, con tifosi che proverranno sia dalla città, che da Empoli o dal resto del centro e del nord. Tanta attesa per seguire da vicino la squadra di Conte, che proverà a mantenere la continuità con un’altra vittoria dopo i successi arrivati prima della sosta.