Giuntoli prepara lo sgambetto al Napoli: tentativo della Juve per un azzurro a gennaio

Cristiano Giuntoli starebbe valutando un colpo per la sua Juventus a gennaio, strappandolo proprio dal Napoli: i dettagli

L’inizio di campionato del campionato del Napoli ha regalato le prime soddisfazioni. Dopo la disfatta clamorosa all’esordio contro il Verona, gli azzurri non hanno più perso, incanalando una serie di risultati utili consecutivi che hanno permesso alla squadra di ritrovarsi in testa alla classifica di Serie A, in solitaria, giunti a questa sosta per le nazionali di ottobre.

Un risultato inaspettato, sia per come era partita la stagione, sia per come si era conclusa quella passata. C’è ancora tantissimo da lavorare, ma si sono intravisti primi segnali incoraggianti. Antonio Conte ha revitalizzato una squadra che sembrava morta, anche se non tutti i calciatori sono stati impiegati a lungo in campo e alcuni di questi non sono ancora riusciti a trovare una loro dimensione.

Raspadori, ipotesi Juventus: cosa può succedere a gennaio

Tra i giocatori in cerca di un’identità nel nuovo Napoli, c’è anche Giacomo Raspadori. L’attaccante è arrivato in azzurro con Luciano Spalletti, ma ora fatica a trovare spazio. Nonostante la sua importanza nell’anno dello scudetto, ora è finito quasi ai margini della squadra. Con Kvara, Lukaku e la coppia Politano-Neres, è difficilissimo riuscire a giocare.

Dall’inizio dell’anno è sceso in campo per 337 minuti, non pochissimi, ma 143 di questi sono arrivati in Coppa Italia, quando Conte ha fatto turnover (Palermo) o prima che arrivassero i rinforzi dal mercato (Modena). In campionato, invece, ha giocato 45 minuti nella prima contro il Verona, ben 84 contro il Bologna, ma senza lasciare troppo il segno, altri 62 con il Parma alla terza giornata e poi praticamente nulla più.

Contro Cagliari e Juventus non si è mosso dalla panchina, così come contro il Como, mentre col Monza ha giocato appena 3 minuti. Anche in Nazionale sta faticando a trovare spazi, tant’è che nell’ultima contro il Belgio ha calcato il campo per soli 10 minuti. Molto poco per un giocatore di 24 anni, che ha tanta voglia di dimostrare.

Da qui, l’ipotesi riportata quest’oggi dal Mattino. Il Napoli potrebbe valutare offerte importanti a gennaio per lasciarlo partire. Il suo contratto è in scadenza nel 2028 ed il suo valore di mercato si aggirerebbe intorno ai 25 milioni di euro. Per ora il calciatore non ha fatto trasparire alcun disagio, ma il club resterà alla porta per ascoltare eventuali proposte.

Tra queste ci potrebbe essere anche la Juventus di Cristiano Giuntoli, colui che lo ha portato al Napoli e che tanto l’ha apprezzato nell’esperienza condivisa in azzurro. Anche alla Juve dovrebbe lottare per un posto da titolare, ma resta una grande piazza. Si tratta, ovviamente, di un’ipotesi ancora remota, che potrebbe anche non convincere il Napoli trattandosi di una diretta concorrente. Non resterà che aspettare l’arrivo del mercato per capirci di più.