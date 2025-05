Stadio Maradona, è record! Contro il Genoa numeri stagionali incredibili

Record strepitoso per il match contro il Genoa, il Napoli conferma la sua forza nello stadio Maradona.

Le ultime tre partite di campionato del Napoli di Antonio Conte saranno tutt’altro che banali. Gli azzurri saranno impegnati contro Genoa, Parma e Cagliari in tre partite sulla carta alla portata ma che, in realtà, potrebbero nascondere una serie di insidie.

Servirà quindi una marcia in più per portare a termine uno sprint finale che avrebbe dell’incredibile. E se da un lato la squadra è concentrata al 100 sull’obiettivo finale, dall’altro c’è bisogno di un ambiente coeso che trascini tutti nel corso delle ultime partite dove la pressione sarà alle stelle.

Stadio Maradona, soldout e record: i numeri

Come al solito quella del Napoli si conferma tra le tifoserie più calde d’Europa. La corsa ai tagliandi per gli ultimi due match casalingo, contro Genoa e Cagliari, è l’emblema della vicinanza alla squadra in un momento così delicato.

Anche i numeri parlano chiaro, contro il Genoa lo stadio Diego Armando Maradona toccherà un record strepitoso. Con una media di circa 51mila spettatori per partita, domenica contro il Genoa lo stadio Diego Armando Maradona toccherà quota 1 milione di spettatori stagionali. Un record pazzesco che va di pari passo con il 13° soldout della stagione, l’ottavo consecutivo. Il primo della serie fu quello contro la Juventus lo scorso 25 gennaio

Sono oltre 50mila i tifosi rimasti esclusi in coda nel corso della prima giornata di prevendita dei tagliandi.