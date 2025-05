Meret: “Conte sa entrarti nella testa, la cura dei dettagli fa la differenza”

Parole importanti del portiere del Napoli in vista del finale di stagione, ecco cosa ha detto.

Il portiere del Napoli Alex Meret ha rilasciato un’intervista ai microfoni del quotidiano Cronache di Napoli. Tanti i temi affrontati dal portiere azzurro, che ha parlato delle motivazioni che spingeranno il Napoli nelle ultime tre partite, ma anche della difesa, di Antonio Conte e dei suoi compagni di squadra. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione.

Dobbiamo essere consapevoli del fatto che nessuno ci regalerà niente. Anzi, tutti proveranno a toglierci punti. Inoltre credo che Parma e Cagliari saranno ancora in lotta per la salvezza quando le incontreremo noi. Per quanto riguarda il Genoa da affrontare domenica al Maradona, penso che i rossoblù ci potranno mettere in difficoltà visto che arriveranno a Fuorigrotta con la consapevolezza di non aver nulla da perdere. Potranno giocare con serenità. Per questo motivo dovremo stare molto attenti.

“Stiamo lottando per un grande obiettivo. Siamo vicini, ci crediamo . Però adesso non dobbiamo mollare di un centimetro, perché basta poco per compromettere tutto. Arrivati a questo punto del campionato, sarebbe un vero peccato sciupare tutto. Però, ripeto, siamo concentrati al massimo per vincere lo scudetto.

Il portiere azzurro ha poi parlato della difesa, vero punto di forza del Napoli di questa stagione.

“La cura dei dettagli e la voglia feroce di tutti i giocatori di evitare di prendere gol. I nostri numeri in fase di contenimento non sono solo merito dei difensori. È grazie all’impegno di tutti che riusciamo ad avere questo rendimento. Inoltre Conte sa preparare alla grande le partite. Ci mostra immagini tutti i giorni per capire come ci dobbiamo muovere in campo e come neutralizzare gli avversari che via via andiamo ad affrontare.

Per me anche Amir è un grande calciatore. È uno dei leader del gruppo. Si impegna allo spasimo sia in partita sia durante gli allenamenti e merita tutto l’affetto dei compagni e dei tifosi.

Mi sento uno dei veterani del gruppo. Forse soltanto Contini è qui prima di me. Penso di essere uno dei leader e cerco di aiutare i compagni sia in campo sia nella vita di tutti i giorni. Mi piace mettermi al servizio dei più giovani e insegnare loro come sopportare le pressioni che una grande piazza come Napoli ti fa sentire tutti i giorni”, ha proseguito Meret.