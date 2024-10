Napoli, la scelta di Conte è chiara: c’è una sorpresa

Il grande avvio di stagione del Napoli di Antonio Conte non lascia dubbi: le scelte del tecnico leccese sono chiare ma c’è una sorpresa.

Dopo una stagione disastrosa sotto ogni punto di vista giocata con il tricolore cucito sul petto, neanche l’arrivo di Antonio Conte avrebbe fatto mai pensare ad un avvio di campionato così. Dopo il brutto passo falso alla prima giornata contro il Verona, che aveva fatto rivivere ai tifosi i fantasmi dello scorso anno, la squadra allenata dal tecnico leccese ha subito voltato pagina, mettendo a segno cinque vittorie ed un pareggio nelle altre sei giornate. Punti che hanno permesso al Napoli di guardare tutti dall’alto durante questa sosta delle nazionali, con l’obiettivo di continuare a crescere e di migliorare ulteriormente.

Anche all’interno del gruppo squadra si percepisce una maggiore voglia di raggiungere grandi obiettivi. Un esempio lampante è sicuramente quello di Romelu Lukaku, arrivato a pochi giorni dalla fine del mercato ma subito affamato. Durante questa sosta per le nazionali, il belga ha deciso di rimanere a Napoli per continuare a lavorare alla ricerca della condizione migliore. Un dato indicativo di queste prime sette giornate, oltre alla grande crescita di molti elementi ed un atteggiamento completamente diverso dalla scorsa stagione, è quello relativo ai calciatori maggiormente impiegati da Conte: tra i nomi ne spunta uno a sorpresa.

Napoli, sono tre i calciatori insostituibili per Conte: sorpresa Rrahmani

Dopo queste prime sette giornate di campionato, è possibile valutare quali sono stati quei calciatori che hanno fin da subito convinto il proprio allenatore, diventando pilastri insostituibili dello scacchiere. In casa Napoli, come dimostrano le statistiche della Serie A, sono tre i calciatori insostituibili per Antonio Conte, che fino ad oggi hanno disputato tutti i minuti a disposizione: 630 su 630. Oltre al capitano Giovanni Di Lorenzo, perno della squadra azzurra e della Nazionale, il tecnico leccese non ha mai rinunciato neanche a Zambo Anguissa. Il terzo nome, un po’ a sorpresa dopo la pessima stagione disputata l’anno scorso, è Amir Rrahmani, pilastro della difesa al fianco di Alessandro Buongiorno.

Alle loro spalle troviamo invece un altro elemento imprescindibile per Conte e soprattutto per il Napoli: Stanislav Lobotka. Il centrocampista slovacco ha disputato 611 minuti da inizio stagione, dimostrando che esiste una squadra con Lobotka e una senza. Conte sembra avere le idee molto chiare, con l’undici titolare che per il momento sembra essere definito e di assoluto affidamento.