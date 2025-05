Conte a caccia del primato personale, ma non solo: tutti i record che raggiungerebbe vincendo lo scudetto

Il tecnico azzurro punta il record, ecco dove arriverebbe portando a casa il trofeo.

Il lavoro che Antonio Conte sta svolgendo sulla panchina del Napoli è sotto gli occhi di tutti. Il tecnico pugliese ha preso in mano una squadra che aveva ormai perso vigore e l’ha riportata sul tetto del campionato italiano andando incontro anche a diverse emergenze infortuni e alla cessione di uno dei giocatori chiave della squadra a gennaio.

Non è un mistero che se il Napoli dovesse riuscire a conquistare il premio finale, in buona parte sarebbe anche grazie all’identità che Conte è riuscito ad instillare nelle menti dei suoi giocatori, che ormai seguono le sue direttive come dei soldati che hanno abbracciato la missione.

Napoli, la stagione dei record di Conte

Quello con il Napoli sarebbe uno scudetto da record per Antonio Conte, che lo piazzerebbe senza dubbio nell’Olimpo degli allenatori italiani. Sarebbe il quinto scudetto della sua carriera da allenatore, il decimo se sommati ai cinque conquistati da giocatore con la maglia della Juventus.

Al momento Antonio Conte si trova a quota nove, insieme a Capello (cinque da allenatore e quattro da giocatore) e Trapattoni (7 da allenatore e 2 da giocatore). Ma non finisce qui.

Il tecnico del Napoli salirebbe al terzo posto nella classifica dei titoli conquistati da allenatore 8davanti a lui solo Trapattoni appunto, e Allegri con 6 titoli). Conte diventerebbe anche il primo allenatore nella storia del campionato italiano a girone unico a vincere lo scudetto con tre squadre diverse, cioè Juventus, Inter e Napoli.