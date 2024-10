Notizie SSC Napoli, Kvara e Lobotka in campo con le Nazionali: com’è andata

I due giocatori della SSC Napoli, Khvicha Kvaratskhelia e Stanislav Lobotka, questa sera, sono scesi in campo rispettivamente con la Georgia e la Slovacchia.

Sosta per le Nazionali, la seconda di questa stagione, particolarmente serena per il Napoli, che ha chiuso al primo posto in classifica della Serie A dopo sette giornate, oltre che con una ritrovata convinzione dei propri mezzi. Certamente, c’è ancora da lavorare sul piano della prestazione per Antonio Conte, che però può contare su un gruppo che sta man mano assorbendo quelle che sono i suoi dettami tecnico – tattici.

Questa parentesi può essere importante per i vari calciatori azzurri impegnati con le rispettive selezioni, che in quest’occasione ammontano a ben dodici giocatori. Tra di loro, ci sono anche Khvicha Kvaratskhelia e Stanislav Lobotka che, oltre a essere colonne del club partenopeo, sono figure importanti anche per le proprie Nazionali. I due calciatore della società partenopea sono scesi in campo questa sera, rispettivamente con le maglie di Georgia e Slovacchia. Vediamo, nel dettaglio, com’è stata la serata per i due top player della squadra allenata da Conte.

Ucraina – Georgia, delusione per Kvara: vittoria per i padroni di casa

La Georgia esce sconfitta dalla sfida contro l’Ucraina, valida per la UEFA Nations League. Decisiva la rete siglata da Mudryk, su assist di Sudakov (obiettivo di vecchia data del Napoli, sul mercato).

Khvicha Kvaratskhelia è stato in campo per tutti i novanta minuti: non è bastato, evidentemente, per la sua Nazionale, che si è vista costretta ad arrendersi nel match che si è giocato in campo neutro a Poznan. Buone, però, le indicazioni dal punto di vista fisico: avevano fatto preoccupare tutti le immagini del piede gonfio del numero 77 azzurro dopo Napoli – Como. Fastidio, di lieve entità, che sembra però essere superato, considerando che il calciatore è stato in campo per tutta la sfida.

Slovacchia – Svezia, pareggio per Lobotka e compagni

Pareggio, invece, tra Slovacchia e Svezia, nella partita valida per la UEFA Nations League. Il risultato finale è di 2-2 e Stanislav Lobotka, così come il suo compagno di squadra Khvicha Kvaratskhelia, è stato in campo per tutti i novanta minuti.

A segno prima la Nazionale ospite, che si è portata avanti con le reti di Ayari e Sema. Rimonta, in un secondo momento, da parte di Lobotka e compagni, grazie alla doppietta messa a segno da Strelec.