Rinnovo Meret, c’è un ostacolo! La richiesta dell’entourage del portiere

Il portiere azzurro ad un bivio, frenata nella trattativa per il suo rinnovo: la situazione.

Continuano le discussioni relative al futuro di Alex Meret. Il portiere azzurro sta disputando una delle sue migliori stagioni in carriera, e le trattative per il prolungamento del suo contratto sono più accese che mai. Solo 25 reti subite finora sono un numero straordinario che, ovviamente, lo mettono in una posizione di vantaggio per quanto riguarda il suo rinnovo.

Trattativa, però, che stenta a decollare per via di una serie di situazioni che stanno bloccando la firma. Certamente il momento di tensione che si vive in casa Napoli per via della lotta scudetto non è di poco conto, ma alcune richieste dell’entourage del giocatore stanno senza dubbio rallentando l’operazione.

Napoli-Meret, la richiesta del portiere azzurro

Lo riporta l’edizione odierna de Il Mattino, che analizza le motivazioni dietro la frenata, con un particolare dettaglio.