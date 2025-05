Napoli, nel mirino il talento della Liga! Manna al lavoro per battere la concorrenza

Il ds del Napoli punta il giovane talento spagnolo, occhio alla fila di persone che vorrebbero portarselo a casa.

Prosegue l’avvicinamento alla prossima sessione di mercato per la dirigenza del Napoli. Diversi gli obiettivi fissati da Aurelio De Laurentiis e da Giovanni Manna in vista della prossima stagione. C’è bisogno di rinforzi di livello per affrontare al meglio anche la Champions League ma soprattutto il campionato, magari con il tricolore sul petto.

I nomi emersi negli ultimi giorni sono tanti, e come potrebbe essere altrimenti. Il direttore sportivo azzurro sta studiando la situazione tenendo presente anche che ci sono diversi casi particolari in casa Napoli, relativi a giocatori in fase di rinnovo.

Napoli, nel mirino Gutierrez: occhio alla concorrenza

Il reparto difensivo è chiaramente uno dei maggiormente attenzionati dal Napoli, che non vuole di certo farsi trovare impreparato. per questo motivo sul taccuino di Giovanni Manna sarebbe finito un nome inedito. A rivelarlo è l’esperto di calciomercato Nicolò Schira.

Si tratta di Miguel Gutierrez, terzino sinistro spagnolo classe 2001. Nato calcisticamente nel Real Madrid, Gutierrez si trova adesso al Girona, dove ha giocato 36 partite tra Liga, Champions League e Coppa del re, mettendo a referto 2 gol e 6 assist. Sullo spagnolo ci sarebbe anche la Juventus, che monitora la situazione in vista di un potenziale colpo estivo. Il cartellino di Gutierrez potrebbe valere circa 20-25 milioni di euro.