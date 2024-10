Raspadori-Juve, Giuntoli tenta la beffa: i dettagli

Si continua a parlare di mercato in casa Napoli, con la vicenda Raspadori-Juventus che non è ancora chiusa, Giuntoli vuole il suo pallino.

In casa Napoli il morale è alto, soprattutto perché la squadra, alla seconda sosta stagionale per le nazionali, è prima in classifica. I ragazzi di Conte hanno totalizzato 16 punti in sette giornate e arrivano da tre vittorie consecutive (una in Coppa Italia). Dopo lo scivolone della prima giornata, infatti, sono arrivate solo vittorie e un pareggio fuori casa contro la Juventus. I tifosi possono ritenersi soddisfatti dei risultati della propria squadra, che non avendo coppe europee deve puntare a fare bene in patria.

Al rientro dalla pausa per le nazionali ci saranno due gare alla portata contro Empoli e Lecce, che in caso di vittoria permetteranno agli azzurri di consolidare il primo posto. Per il momento si può dire che il lavoro di Conte stia dando i suoi frutti, con il Napoli che sembra aver ritrovato la grinta e la cattiveria di un tempo. In tutta la città la speranza è che il tecnico leccese possa portare la squadra alla vittoria, come accaduto in passato con Juventus e Inter. Proprio dei bianconeri si è tornati a parlare ai piedi del Vesuvio, in particolare sulla questione Raspadori.

Raspadori-Juve, parla Vaciago: “È un pallino di Giuntoli”

Nelle scorse ore, a Radio Punto Nuovo, ha parlato Guido Vaciago. Il direttore del quotidiano Tuttosport ha parlato di Lotta-Scudetto, di Conte e anche di calciomercato. A proposito di mercato, Vaciago è tornato sul tema Raspadori-Juventus dicendo: “Manca un vice-Vlahovic, sarebbe interessante capire quale sia la vera visione di Thiago Motta e di Giuntoli” – per poi aggiungere: “Al momento gennaio è lontano e non risulta nulla, ma è chiaro che sia un pallino di Giuntoli“.

Sembra dunque tornare di moda il flirt tra la Juventus e Giacomo Raspadori, che già nella scorsa sessione di mercato è stato accostato più volte ai bianconeri. Come dice il direttore di Tuttosport, al momento non sembra esserci nulla, ma se ne riparlerà sicuramente a mercato aperto. Alla Juve la mancanza di un sostituto di Vlahovic è oggettiva e l’ammirazione di Giuntoli per l’attaccante italiano potrebbe giocare un ruolo importante.

Il valore dell’ex Sassuolo si aggira sui 25 milioni di euro e difficilmente De Laurentiis farà sconti. In questa stagione Raspadori ha raccolto 6 presenze in tutte le competizioni per un totale di 337 minuti giocati. Con il Napoli invece, dal suo arrivo nel 2022: 86 gettoni, 12 gol e 9 assist. Parliamo di certo di un buonissimo giocatore, che però potrebbe voler cercare più minutaggio altrove. La stagione è ancora lunga e al momento c’è solo una certezza: Raspadori sarà del Napoli almeno fino a gennaio.