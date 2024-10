Conte: “C’è una cosa che mi è piaciuta più di tutte”, poi le parole su Lukaku e Politano-Neres

Antonio Conte ha rilasciato alcune dichiarazioni poco dopo il fischio finale della sfida tra Napoli e Como, che ha visto uscire vittoriosi i calciatori partenopei.

Il Napoli si prende i tre punti e la vetta in solitaria della classifica prima della seconda sosta stagionale per le Nazionali: un segnale forte e chiaro che la squadra partenopea manda a tutto il campionato, malgrado sia lo stesso Antonio Conte a cercare di tenere con i piedi per terra tutto l’ambiente, che finalmente ha ritrovato il sorriso e l’entusiasmo.

Il tecnico leccese ha rilasciato alcune dichiarazioni dal ventre dello stadio Diego Armando Maradona, palesando il suo punto di vista in merito alla prestazione dei suoi uomini contro il Como e non solo.

Napoli-Como, le parole di Conte nel post match

Antonio Conte può ritenersi soddisfatto dopo la vittoria del suo Napoli contro il Como, che ha regalato al club capitanato da Aurelio De Laurentiis il momentaneo allungo a +4 sulle altre pretendenti.

Di seguito, quanto dichiarato dall’allenatore del Napoli a DAZN: “Napoli da primo? Non lo so, ma di certo adesso siamo prima. Se avessero predetto questo tre mesi fa, sarebbe stato difficile crederci. Abbiamo battuto la squadra più in forma del campionato, era reduce da ottime prestazioni. Mi ha fatto piacere vedere che la squadra nelle difficoltà è riuscita a dare prova di grande reazione”.

Conte è molto fiducioso: “Stiamo crescendo sul piano del temperamento. Dobbiamo continuare su questa strada, è importante per noi il connubio con i tifosi. Aver riacceso l’entusiasmo a Napoli non era scontata. Noi cerchiamo in tutti i modi di alimentare questo amore. Oggi abbiamo tutto, nel secondo tempo siamo andati in crescendo. Sono passate pochissime partite, bisogna stare con i piedi per terra”.

Conte sottolinea: “Questi punti ci saranno utile per i nostri obiettivi. Bel primo gol abbiamo fatto un gol molto bello, dopo abbiamo lasciato un po’ di campo al Como. Non riuscivamo a contrastare questo palleggio. Nella ripresa ho cambiato qualcosa a livello tattico e poi non c’è stata partita. Nella fine del primo tempo ci siamo risistemati bene, siamo stati molto bravi nell’affrontare una delle squadre più in forma della Serie A. Che partita vedrò? Non lo so, l’importante è che abbiamo vinto noi. Non portare a casa la vittoria sarebbe stato un problema in queste settimane, sopratutto per chi mi sta intorno”.



Conte esalta tre azzurri

Antonio Conte ha parlato anche ai microfoni di Sky. A margine dell’intervista il tecnico azzurro, ha esaltato le prestazioni di tre azzurri in particolare. L’allenatore salentino ha riservato una serie di elogi a Lukaku, Neres e Politano: “Dico sempre che Romelu è un giocatore che può spostare sempre gli equilibri, oggi è cresciuto come condizione e partecipazione, può fare meglio e deve continuare a lavorare in maniera seria. Deve raggiungere un livello importante”.

Su Neres e Politano: “Neres ha sfiorato il suo secondo gol, ha avuto un impatto veramente importante. Quando ci sono queste cose mi danno soddisfazione e gioia, perchè tutti sanno che c’è competizione per una maglia dal 1: Salgono attenzione e determinazione, ma voglio elogiare Politano perchè ho avuto già una esperienza all’inter e ho ritrovato un ragazzo molto più maturo. Oltre a qualità tecniche è molto tattico ed ha una condizione fisica importante”.

Conte va nel dettaglio: “Poi entra David, che si sta ritrovando perchè ha avuto qualche stagione altalenante e con noi sta lavorando sodo. Lo vedo molto applicato in fase offensiva, dove ha qualcosa di diverso dagli altri, ma anche difensivamente perchè sappiamo che in Italia non possiamo concedere uomini. lo sono contento di chi sta dietro, potrei parlare di Neres, della crescita di Ngonge che è stato convocato dal Belgio. Ho parlato di Gilmour, che ha davanti un Lobotka strepitoso. Mi mettono tutti in difficoltà, ed è bellissimo: prima della partita ho il mal di testa nello scegliere, c’è una sana competizione e chi gioca sa che deve andare a 2000 perchè dietro c’è gente che meriterebbe. Le risposte che ho avuto stasera mi lasciano davvero”.