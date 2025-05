Conte primo non solo in classifica, il dato straordinario

Il tecnico del Napoli sorpassa i suoi predecessori e conquista un record simbolico: ecco quale.

23 vittorie, 8 pareggi e 4 sconfitte sono i numeri che, almeno per il momento, piazzano il Napoli in vetta alla classifica. Una stagione entusiasmante quando mancano solo 3 partite al termine di un campionato che rischia di concludersi con un traguardo clamoroso se si pensa a dove si trovavano gli azzurri un anno fa.

Le 25 reti subite sono chiaramente l’emblema della squadra, e non potrebbe essere altrimenti. La difesa granitica che Antonio Conte è riuscito a costruire negli ultimi mesi risulta ancora più incedibile se si guarda agli infortuni a cui la squadra ha dovuto mettere una pezza. Sintomo di una partecipazione che va ben oltre gli aspetti tecnici.

Antonio Conte supera i suoi predecessori: il dato

E c’è un dato, importante, che testimonia il primato di Antonio Conte non soltanto in classifica. Una statistica, che emerge dal paragone con altri tecnici che si sono seduti sulla panchina del Napoli e che non sono riusciti a portare a casa gli stessi numeri del pugliese. A riportarla Il Mattino.