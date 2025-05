Napoli, crescita clamorosa: ecco quanto ha guadagnato sull’Inter rispetto all’anno scorso

Numeri pazzeschi per gli uomini di Antonio Conte, la rincorsa sull’Inter parte dalla scorsa stagione.

La crescita che il Napoli è riuscito ad avere rispetto alla scorsa stagione è incredibile. I fattori sono tanti, è chiaro, ma come lo stesso Antonio Conte ha affermato qualche sera fa, al termine della stagione vengono ricordati i vincitori ed i perdenti, non le singole mosse di un’intera stagione.

Il mercato ha influito, certo, Antonio Conte pure. L’atteggiamento che il tecnico azzurro è riuscito ad imprimere nelle menti dei suoi uomini in rosa sta facendo la differenza in quella che potrebbe diventare una stagione trionfale per il Napoli.

Napoli e Inter, stagioni a confronto: sorpasso straordinario degli azzurri

Ma quanto è cresciuto il Napoli rispetto alla scorsa stagione?. Gli azzurri hanno chiuso il campionato 2023/2024 al decimo posto in classifica, mentre quest’anno si trovano (dopo 35 partite) in vetta. Com’era la classifica alla 35ª giornata della scorsa stagione?

In vetta c’era l’Inter con 89 punti, seguita da Milan a 71 punti, Juventus a 66, Bologna a 64, Roma e Atalanta a 60. E il Napoli? Alla 35ª giornata gli azzurri si trovavano all’ottavo posto in classifica con 51 punti.

Di fatto il dato che emerge è sorprendente. Il Napoli, ora in vetta alla classifica, ha guadagnato ben 41 punti sull’Inter di Simone Inzaghi (+26 degli azzurri e -15 dei nerazzurri). Dietro il Napoli la squadra che ha guadagnato più punti rispetto alla classifica della scorsa stagione è l’Udinese, che con 44 punti si trova a +14 rispetto all’anno scorso (alla 35ª giornata si trovava al terzultimo posto con 30 punti in classifica). Poi l0’Atalanta con +8 punti rispetto alla scorsa stagione, e poi Lazio e Fiorentina con +7 e +6 punti.

Il Monza ha perso addirittura 30 punti rispetto alla scorsa stagione, mentre il Milan (al netto della partita di stasera) ne ha persi 16.