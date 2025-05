Napoli o Inter, Totti è convinto: “So chi vince lo scudetto”

L’ex capitano della Roma ha espresso la sua opinione convinta sulla corsa allo scudetto durante un’intervista a Che Tempo Che Fa con Fabio Fazio

Intervistato nel noto programma che ora va in onda sul Nove, Francesco Totti ha affrontato numerosi temi, toccando anche quelli legati al Napoli. L’ex capitano e leggenda della Roma si è soffermato sulla lotta scudetto che vede protagonisti gli azzurri e l’Inter, con la squadra di Conte in vantaggio di 3 punti a 3 partite dalla fine.

Appena 9 i punti ancora disponibili, con il Napoli che dovrà affrontare Genoa, Parma e Cagliari, mentre l’Inter se la dovrà vedere con Torino, Lazio e Como, oltre che con il Barcellona in Champions. Proprio la sfida ai blaugrana potrebbe togliere energie mentali, oltre che fisiche, agli uomini di Inzaghi, che hanno pareggiato per 3-3 in Spagna e sognano l’approdo in finale.

Lotta scudetto tra Napoli e Inter: il pronostico di Totti

Saranno 20 giorni estremamente intensi quelli che attendono i due club. Al Napoli basteranno 2 vittorie e 1 pareggio per vincere il campionato, sempre che l’Inter le vinca tutte. I nerazzurri, il prossimo turno, giocheranno prima dei partenopei e già dal loro risultato in casa del Torino si potrà comprendere meglio il prosieguo di questo rush finale del campionato.

Francesco Totti, però, ha le idee chiarissime, come da lui stesso dichiarato a Fabio Fazio nel corso di Che Tempo Che Fa: