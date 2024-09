LIVE – CAGLIARI-NAPOLI: le formazioni ufficiali e la decisione su McTominay

La diretta testuale del live della quarta giornata di Serie A tra Cagliari e Napoli: le formazioni ufficiali di Davide Nicola e Antonio Conte

Ore 17:30 – Politano ai microfoni di DAZN nel pre-partita: “Sicuramente il mio ruolo in campo è cambiato, perché lavoriamo dentro il campo. Il mister ci chiede di stare più stretti, è una posizione che mi piace, perché sono più vicino alla porta. Bisognerà sbloccarsi per trovare gol e assist”

Ore 17:20 – Conte ai microfoni di DAZN nel pre-partita: “McTominay e Gilmour sono arrivati in una discreta condizione. Inevitabile che bisogna lavorare dal punto di vista tattico. Romelu Lukaku ha lavorato tanto, ha un fisico importante e ha bisogno di lavorare per entrare in forma. Io conosco le sue caratteristiche, cercheremo di sfruttarle”.

Rinviato l’esordio di McTominay, che si siederà in panchina e lascia spazio ad Anguissa, scelto titolare da Conte nonostante sia stato uno degli ultimi a rientrare dagli impegni in Nazionale. Spinazzola vince il ballottaggio con Olivera. Emozione e tanta attesa per Gaetano, scelto dal primo minuto di gioco da mister Nicola: giocherà contro il suo passato. Di seguito le formazioni ufficiali:

FORMAZIONE UFFICIALE CAGLIARI (3-4-1-2): Scuffet; Zappa, Mina, Luperto; Azzi, Marin, Deiola, Augello; Gaetano; Piccoli, Luvumbo.

FORMAZIONE UFFICIALE NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Mazzocchi, Anguissa, Lobotka, Spinazzola; Politano, Kvaratskhelia, Lukaku.

Amici di SpazioNapoli, benvenuti alla diretta testuale di Cagliari-Napoli, match valido per la quarta giornata del campionato di Serie A! Gli Azzurri vogliono dare seguito alle due vittorie casalinge. Da oltre 500 giorni, da quando in panchina sedeva Spalletti, la formazione partenopea non inanella tre successi di fila. Conte vuole interrompere questo incantesimo.

Animi caldissimi all’Unipol Domus. Questa non è una partita comune, specialmente per i sostenitori sardi, che la sentono più di qualunque altra. Ad aumentare la tensione e l’attenzione delle forze dell’ordine in vista di questa sfida, ci hanno pensato i tifosi azzurri, arrivati a Cagliari in nave e con uno striscione molto provocatorio.