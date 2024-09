Conte, fiducia ai nuovi: le condizioni di McTominay e Gilmour

Antonio Conte ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn prima dell’inizio del match contro il Cagliari.

Il Napoli di Antonio Conte è pronto a scendere in campo per la sfida contro il Cagliari, valevole per la quarta giornata di Serie A. Per la prima volta in questa stagione, il mister salentino potrà contare su tutti i nuovi acquisti e, infatti, ha rilasciato alcune dichiarazioni proprio sul lavoro dei nuovi arrivati e su come si sono presentati.

Dopo i 6 punti nelle prime tre gare, i partenopei scenderanno in campo per provare a prolungare la striscia di vittorie, approfittando dello stop della Juventus ad Empoli. Conte potrà contare sul suo uomo di fiducia, Romelu Lukaku, su cui ha espresso un commento riguardo al lavoro svolto durante la sosta a Castel Volturno: “Il mercato concluso tardi ha penalizzato un po’ tutte le squadre. Tutti devono migliorare dal punto di vista fisico, anche Lukaku sta cercando di fare questo. Dobbiamo sfruttare le sue caratteristiche dato che dal punto di vista tattico è più avvantaggiato“.

McTominay e Gilmour, ecco come stanno i nuovi arrivati

I due centrocampisti scozzesi si sono messi in luce durante la sosta per le nazionali, cercando di mostrare al popolo partenopeo tutte le proprie qualità e caratteristiche per entrare immediatamente nel cuore dei nuovi tifosi. L’ex Manchester United è riuscito a mettersi in proprio in Nazionale, siglando due gol in due partite.

Ecco quanto dichiarato dall’allenatore partenopeo ai microfoni di Dazn: “Come stanno i nuovi arrivati? Hanno tutti bisogno di giocare, lo stesso Romelu ha sfruttato bene la sosta. Abbiamo potuto lavorare con lui così come con McTominay e Gilmour che si sono presentati bene. Bisogna lavorare dal punto di vista tattico”.