“Biglietti irregolari”, è caos per Lecce-Napoli: ecco la decisione della Questura

Per la gara di sabato tra il Lecce ed il Napoli bisogna registrare delle grandissime polemiche.

Dopo la vittoria rimediata domenica sera contro il Torino, di fatto, il Napoli è atteso da un’altra tappa fondamentale nella lotta scudetto con l’Inter. Gli azzurri, infatti, sabato sera giocheranno allo Stadio Via del Mare contro il Lecce di Marco Giampaolo.

Il Napoli è sicuramente favorito sulla carta, ma comunque dovrà stare attentissimo per evitare di perdere punti. I salentini, di fatto, hanno un disperato bisogno di non perdere questo match, visto che hanno tre punti di vantaggio dal terzultimo posto. Nel frattempo, però, per questa gara bisogna registrare un caos biglietti.

La Questura di Lecce ha annullato un centinaio di biglietti acquistati dai tifosi azzurri: ecco perché

La ‘Gazzetta dello Sport’, infatti, ha riportato un comunicato della Questura di Lecce in cui ha annullato centinaia di biglietti acquistati dai tifosi azzurri. Questi tickets, di fatto, non sarebbero del settore ospiti, ma della Tribuna Est dello Stadio Via del Mare.

La Questura di Lecce, dunque, ha deciso di annullare questi biglietti se in possesso di tifosi del Napoli residenti in Campania. Questa notizia, ovviamente, ha portato con sé tantissime polemiche. Ma queste polemiche, ovviamente, non hanno per nulla fermato l’entusiasmo dei sostenitori dei sostenitori azzurri.