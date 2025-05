Lecce-Napoli, Conte ha deciso: ecco chi sostituirà Buongiorno

In casa Napoli, di fatto, bisogna segnalare delle scelte importanti prese dallo stesso Antonio Conte.

Dopo la vittoria rimediata contro il Torino, di fatto, il Napoli di Antonio Conte ha di fronte a sé un altro match fondamentale per la lotta scudetto con l’Inter. Sabato pomeriggio, infatti, il team partenopeo è atteso dalla gara dello Stadio Via del Mare contro il Lecce guidato da Marco Giampaolo.

Il Napoli, considerando anche il match casalingo dell’Inter di Simone Inzaghi contro il Verona di Paolo Zanetti, deve assolutamente battere i salentini per compiere un altro passo fondamentale per la vittoria finale dello scudetto. Proprio per questo motivo, di fatto, bisogna segnalare delle scelte importanti di Antonio Conte per la gara contro il Lecce.

Napoli, ecco chi giocherà contro il Lecce: le scelte di Conte

Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, il tecnico salentino ha scelto chi sostituirà l’infortunato Buongiorno. Al fianco di Amir Rrahmani, dunque, ci sarà Mathias Olivera e non Rafa Marin. Il quarto di sinistra, dunque, sarà Leonardo Spinazzola.

Mentre in coppia con Romelu Lukaku ci sarà Giacomo Raspadori. Queste scelte già erano state prese da Antonio Conte per la sfida con il Torino, ma poi la febbre dell’ex Sassuolo ha cambiato tutto. Il Napoli, quindi, contro il Lecce dovrebbe giocare con il 4-4-2.