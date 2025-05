“Ecco quando il Napoli vincerà lo scudetto”, Palmeri è sicuro: la data

Tancredi Palmeri ha previsto quando il Napoli vincerà lo scudetto.

Il Napoli di Antonio Conte, dopo l’ultimo turno di campionato, è riuscito ad ottenere un buon margine dall’Inter. Gli azzurri, infatti, hanno adesso tre punti di vantaggio sulla squadra guidata da Simone Inzaghi a quattro giornate dalla fine di questa Serie A.

Il team partenopeo, dunque, ha anche il lusso di poter compiere 10 punti in queste ultime quattro sfide. In molti, di fatto, affermano che comunque non è ancora chiuso il discorso scudetto. Mentre altri danno per certo il successo finale del Napoli di Antonio Conte. Tra questi, di fatto, bisogna inserire anche Tancredi Palmeri.

Napoli, Palmeri ha previsto quando gli azzurri di Conte vinceranno lo scudetto:ecco l’annuncio

Il giornalista di Sportitalia,infatti, ha scritto questo sul proprio profilo ufficiale di X:

“Il Napoli, secondo il mio parere, vincere+à lo scudetto allo Stadio Diego Armando Maradona nella terzultima giornata di campionato contro il Genoa di Patrick Vieira”.

Questa previsione di Tancredi Palmeri, di fatto, ha portato con sé tantissime polemiche. Anche perché non scorre buon sangue tra il giornalista ed una buona parte dei tifosi del Napoli. Nel frattempo, però, la concentrazione di tutti è ovviamente rivolta verso la gara di Lecce di sabato prossimo.