Guai in casa Lecce, un big rischia di saltare il Napoli: cosa sta succedendo

Problemi in casa giallorossa: a meno di 48 ore dalla partita con il Napoli si ferma uno dei big della squadra di Marco Giampaolo.

Il Napoli è pronto a sfidare il Lecce di mister Marco Giampaolo sabato alle ore 18:00, in trasferta. Gli azzurri sbarcheranno in Puglia da primi in classifica dopo il pensatissimo sorpasso in classifica ai danni dell’Inter, ottenuto grazie alla doppietta di Scott McTominay che è valso il 2-0 finale contro il Torino nella 34esima giornata di Serie A.

Il Lecce, nella giornata odierna, ha diramato il report dell’allenamento pomeridiano: durante la seduta mister Giampaolo ha dovuto rinunciare ad uno dei suoi big, che si è allenato a parte ed ora è in serissimo dubbio per la sfida al Napoli di Antonio Conte e dei suoi ragazzi.

Verso Lecce-Napoli, influenza per Rebic: è in dubbio per il match

Il Lecce, con ogni probabilità, dovrà affrontare il Napoli senza poter contare su Ante Rebic.

Come appreso dal sito ufficiale della squadra giallorossa, nell’allenamento pomeridiano l’attaccante croato ha svolto lavoro differenziato, ed ora la sua presenza è in forte dubbio. Di seguito, il comunicato ufficiale del club: