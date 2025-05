Garnacho e il “probabile” messaggio al Napoli: l’affare torna di moda? La verità spiazza tutti!

Il nome di Alejandro Garnacho continua ad essere accostato al Napoli. Intanto, il giocatore potrebbe aver lanciato un messaggio proprio al club azzurro.

Durante il mese di gennaio non si è fatto altro che parlare di Alejandro Garnacho. Quest’ultimo, è un calciatore di proprietà del Manchester United, ma il suo futuro è tutt’altro che certo. I Red Evils non ritengono il giocatore “intoccabile”, motivo per il quale alle giuste condizioni può partire. L’offerta recapitata dal Napoli durante il mercato invernale non è stata soddisfacente, ma l’assalto potrebbe essere di nuovo dietro l’angolo.

Garnacho avvisa il Napoli: “Il titolo più importante è la Champions”

Il nome di Alejandro Garnacho continua ad essere uno dei più chiacchierati del momento. Il giocatore di proprietà del Manchester United è nel mirino di diversi club, tra cui il Napoli di Aurelio De Laurentiis. Nonostante il mancato accordo a gennaio, non è da escludere un possibile nuovo tentativo da parte del club azzurro.

Intanto, il giocatore non vive una stagione da assoluto protagonista in Inghilterra, motivo per il quale avrebbe lanciato un netto messaggio ai microfoni di “Sky Sports”. Di seguito le sue dichiarazioni che potrebbero riguardare anche il futuro.

“Sarebbe molto importante centrare l’accesso alla prossima Champions League. Parliamo di un palcoscenico molto importante, sia per i giocatori che per i vari club. Per me, i titoli più importanti restano sempre due: la Premier League e la massima competizione europea”.

Si tratta, quindi, di parole molto forti. Ad oggi, il Manchester United è fuori dalla prossima Champions League e la situazione potrebbe cambiare solo in caso di vittoria dell’Europa League. Le parole del giocatore, però, aprono uno scenario e potrebbero suonare come un segnale d’addio in vista dei prossimi mesi. Alla finestra c’è sempre il Napoli di Antonio Conte.