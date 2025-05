Dal Comicon arriva l’annuncio: “L’anno prossimo esordirò allo Stadio Maradona”

Dal Comicon è arrivato in questi minuti un annuncio che riguarda anche lo Stadio Maradona.

Dopo l’ultimo turno di campionato, di fatto, nella città di Napoli si vive un momento molto elettrizzante. Gli azzurri, infatti, sono ora primi con tre punti di vantaggio sull’Inter di Simone Inzaghi a quattro giornate dal termine della conclusione di questo campionato.

Ma in questi giorni, oltre alle vicende della squadra agli ordini di Antonio Conte, nel capoluogo campano ci sarà un altro evento che catalizzerà l’attenzione di molte persone, ovvero il Comicon. Tuttavia, proprio in mattinata, è arrivato un annuncio che ‘lega’ il Comicon al Napoli’.

Comicon Napoli, annuncio importante che riguarda anche lo Stadio Maradona: ecco tutti gli aggiornamenti

Max Pezzali, a margine della presentazione del quarto capitolo del suo comic book ‘Max Forever’ (tenutasi proprio alla Mostra d’Oltremare, ovvero il luogo dove si sta tenendo il Comicon), ha infatti confermato che l’anno prossimo terrà un concerto allo Stadio Diego Armando Maradona.

Per il fondatore insieme a Mauro Repetto degli 883 (gruppo famosissimo) questo sarà un esordio, visto che non ha mia tenuto un concerto a Fuorigrotta. I tantissimi fan partenopei di Max Pezzali, e non solo, hanno ovviamente esultato tantissimo all’annuncio del cantante italiano.