Dalle condizioni di Kvara, alla sorpresa McTominay: le scelte di Conte per Cagliari

Conte studia la formazione migliore per Cagliari-Napoli: da Kvara a McTominay è pronto a sciogliere tutti i suoi dubbi in vista della trasferta di oggi

Finalmente il Napoli torna in campo dopo la lunga sosta per le nazionali. A oltre due settimane dalla sfida al Maradona contro il Parma, gli azzurri sono chiamati alla trasferta con il Cagliari. I rossoblu hanno iniziato il loro campionato con due pareggi e una sconfitta. Gli uomini di Nicola hanno strappato 1 punto alla Roma all’esordio, per poi rimanere bloccati sull’1-1 contro il Como di Fabregas, prima di cadere in trasferta a Lecce.

Un andamento non del tutto convincente, per una squadra che lotterà fino alla fine dell’anno per la salvezza. Il dato che conforta i tifosi sardi è quello legato alla fase difensiva, con soli 2 gol subiti in 3 partite. Meno quello offensivo, con solamente 1 gol segnato in 3 sfide. Per affrontare questo Napoli servirà molto di più e gli azzurri sono consapevoli che non si tratterà di una trasferta semplice.

Conte prepara la formazione per Cagliari-Napoli: le scelte su Kvara e McTominay

Conte ha avvisato la squadra: non bisogna sottovalutare nessun avversario. Guai pensare anticipatamente alla Juventus, che sarà la prossima avversaria degli azzurri il 21 settembre allo Stadium. Bisogna evitare ad ogni costo un atteggiamento da provinciale e per farlo sarà necessario tornare a fare i 3 punti per la terza partita consecutiva, un evento che manca da oltre un anno e mezzo, quando in panchina c’era ancora Spalletti.

In vista della trasferta in programma quest’oggi alle 18, Conte ha quindi pensato alla miglior formazione possibile per il suo Napoli. Secondo quanto riferito anche dal Corriere dello Sport, potrebbero esserci solamente 2 cambi rispetto alla partita vinta in rimonta e con tanto cuore contro il Parma, in pieno recupero. Cambiamenti che non riguarderanno sicuramente la porta, dove è confermato Alex Meret tra i pali.

La difesa, al momento, rimarrà schierata a 3, con Di Lorenzo a destra, Rrahmani al centro e Buongiorno a sinistra. Qualsiasi cambiamento tattico è rimandato a quando si avrà più tempo per lavorare con tutta la squadra a disposizione. Sulle fasce confermato Mazzocchi sulla destra, mentre Spinazzola potrebbe agire a sinistra al posto di Olivera ed essere il primo cambio rispetto alla partita del Maradona di 2 settimane fa. A centrocampo confermati Lobotka e Anguissa, con quest’ultimo tallonato da McTominay, che dovrebbe però partire dalla panchina almeno ancora per oggi.

In avanti ci sarà Politano sulla destra a discapito di Neres, che scalpita ma non ha ancora conquistato una maglia da titolare, mentre a sinistra sembrerebbe pienamente recuperato Kvaratskhelia. Dopo la botta in nazionale alla caviglia, sembrava potesse essere in dubbio, ma gli ultimi allenamenti avrebbero diramato il pericolo. Infine, Romelu Lukaku, che ha conquistato la maglia da titolare a discapito di Raspadori, lavorando sodo in queste due settimane, con doppi allenamenti, che hanno migliorato ulteriormente la sua condizione fisica.