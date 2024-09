Conte, discorso alla squadra prima di Cagliari: il retroscena in allenamento

Antonio Conte avrebbe parlato alla squadra prima della trasferta di Cagliari, ribandendo un concetto fondamentale: spunta il retroscena

Finalmente l’attesa è finita, il Napoli tornerà in campo questo pomeriggio alle 18 per sfidare il Cagliari. Dopo il terribile esordio in casa del Verona con il 3-0 finale a favore dei gialloblu, i partenopei hanno conquistato 6 punti. Spettacolare il 3-0 rifilato al Bologna, con ritorno ai 3 punti in casa dopo mesi, e da cardiopalma il successo in rimonta per 2-1 sul Parma conquistato in pieno recupero.

Ora gli azzurri cercano la terza vittoria consecutiva, che manca da oltre un anno. Era infatti l’inverno del 2023 con Luciano Spalletti in panchina, nell’anno dello Scudetto, quando il Napoli ha vinto per l’ultima volta tre partite di fila. E’ passato troppo tempo e anche questo tabu va infranto. Ecco perché la trasferta in Sardegna si presenta ostica, soprattutto da un punto di vista mentale.

Conte a colloquio con la squadra: il retroscena prima di Cagliari

Proprio su questo aspetto ha voluto lavorare Antonio Conte. Il lavoro psicologico fatto dal tecnico leccese alla squadra è stato e sarà fondamentale per tutto l’anno. Gli azzurri sono reduci da una stagione terribile, che ha fatto crollare certezze e perdere mordente. Il successo sul Parma sembrerebbe aver invertito finalmente questa rotta, con una sensazione di grinta e cattiveria che mancava da fin troppo tempo.

A dare conferma del percorso che sta intraprendendo Conte con la squadra, è l’edizione odierna di Repubblica che ha svelato un importante retroscena avvenuto in questi giorni e che avrebbe coinvolto allenatore e giocatori. Bisogna, però, fare un passo indietro e tornare alla conferenza stampa di venerdì scorso, quando il tecnico leccese dichiarava: “Partita con la Juventus? Non siamo provinciali, dobbiamo pensare gara dopo gara. Ogni avversario merita considerazione e noi siamo concentrati sul Cagliari”.

Da queste parole deriverebbe il diktat di questi giorni: vietato pensare alla Juve. La partita con i bianconeri è in programma tra 6 giorni, il 21 settembre, ma il grande ex Conte ha chiesto alla squadra di non fare l’errore di proiettarsi al big match, snobbando la sfida con i rossoblu. Anche da Castel Volturno è arrivata la conferma, con massima attenzione ai dettagli e un importante lavoro sulla parte atletica. Grande intensità per riuscire a superare fisicamente gli avversari.

Qualsiasi cambiamento tattico è dunque rimandato, forse proprio per la partita con la Juventus o magari ancora più in là, ciò che è certo è che l’ostacolo Cagliari va superato a pieno risultato per presentarsi alla sfida dello Stadium nelle migliori condizioni e, magari, anche in vantaggio in classifica.