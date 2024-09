Verso Cagliari-Napoli, le condizioni di Kvaratskhelia dopo la botta in Nazionale: l’incredibile decisione!

Manca sempre meno al prossimo impegno del Napoli contro il Cagliari. Di seguito le ultimissime sulle scelte di Khvicha Kvaratskhelia.

Il Napoli è pronto a scendere in campo per la quarta giornata di Serie A. Il match sarà più difficile del previsto, in quanto ad attendere gli azzurri ci sarà il Cagliari. Il club sardo è ancora a caccia della prima vittoria stagionale, motivo per il quale gli uomini di Davide Nicola daranno il massimo. Antonio Conte lo sa, e di certo non vorrà farsi trovare impreparato. Il tecnico ha avuto modo di lavorare con la squadra a Castel Volturno nonostante gli impegni per le Nazionali.

Proprio i match andati in scena in giro per il mondo hanno creato più di qualche problema al club azzurro. Infatti, il Napoli nelle ultime ore è stato costretto a fare i conti con il possibile infortunio di Khvicha Kvaratskhelia. Quest’ultimo, ha rimediato una brutta botta durante la sfida contro l’Albania, destando preoccupazione tra le file azzurre. Nelle ultime ore, però, sono emersi nuovi dettagli circa le condizioni del giocatore.

Kvaratskhelia ci sarà contro il Cagliari: è recuperato!

Il Napoli non farà a meno di Khvicha Kvaratskhelia per il match contro il Cagliari. Antonio Conte non ha alcuna intenzione di privarsi del georgiano, motivo per il quale quest’ultimo coprirà il suo ruolo naturale sulla fascia sinistra. Come riportato da “Il Corriere dello Sport” il talento azzurro sarà in campo dal primo minuto all’Unipol Domus. Ancora una volta, sarà proprio il classe 2001 a guidare l’attacco che sarà poi completato dai restanti interpreti.

Al momento, la botta in Nazionale è già un vecchio ricordo. Infatti, il giocatore ha completamento smaltito il problema accusato contro l’Albania. Nelle condizioni attuali, l’azzurro è ovviamente capace di scendere in campo e provare a condurre la squadra verso la vittoria. L’ultima parola, naturalmente, spetterà anche ad Antonio Conte. Il tecnico non vorrà di certo privarsi di uno dei suoi uomini più importanti, motivo per il quale ha già deciso di inserirlo nella formazione titolare. Nelle prossime ore seguiranno aggiornamenti circa le condizioni del georgiano, il quale però continua a lavorare a pieno ritmo.