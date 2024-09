Mercato Napoli, potrebbe non bastare la conferma di Conte: a gennaio può essere addio

Di recente è stato blindato da Antonio Conte in persona, ma a gennaio non è affatto escluso che il calciatore del Napoli possa dire addio agli azzurri nella sessione di riparazione.

Dopo un mercato movimentato, soprattutto nelle fasi finali, il nuovo Napoli è al completo. O quasi, così come ammesso tra le righe dal tecnico Antonio Conte, che però si è detto comunque più che soddisfatto dall’operato della società in sede di calciomercato. Da Romelu Lukaku a David Neres, passando per i vari Scott McTominay, Billy Gilmour, Rafa Marin, Leonardo Spinazzola e Alessandro Buongiorno: tantissime le operazioni in entrata per il club del presidente Aurelio De Laurentiis, che ha avuto molto da fare anche sul fronte uscite.

In molti, però, sono riusciti a guadagnarsi anche la conferma e la fiducia da parte dell’ex Commissario Tecnico della Nazionale: è il caso, tra gli altri, di Giovanni Simeone. Il Cholito sembrava a un passo dall’addio durante le prime settimane di mercato estivo, ma alla fine la società partenopea ha deciso di cedere in prestito Walid Cheddira. Non è detto, malgrado ciò, che non possano esserci novità per quanto riguarda l’attaccante argentino, che almeno fino a gennaio sarà alle spalle di Romelu Lukaku nelle gerarchie messe a punto da mister Conte.

Calciomercato Napoli, la Fiorentina pensa al ritorno: lo scenario

L’obiettivo della Fiorentina in vista del mercato di gennaio è chiaro: servirà un vice – Kean. Motivo per cui, a tal riguardo, Giovanni Simeone (che ha già vestito la maglia del club viola) può ritornare di moda a Firenze.

Secondo quanto svelato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, il Cholito è tra i calciatori che la dirigenza viola tiene d’occhio nell’ottica di un possibile rinforzo in attacco. Insieme all’argentino, nella lista della società toscana ci sono altri calciatori come Milan Djuric e Leonardo Pavoletti. Sullo sfondo, c’è anche la pista a parametro zero che porterebbe allo svincolato Eric-Maxim Choupo-Moting.

In una delle ultime conferenze stampa, Antonio Conte però aveva blindato il calciatore:

“Giovanni fa parte del gruppo storico, si spende e spande per il Napoli in ogni situazione. La generosità non gli fa difetto, so l’importanza del gol, per me lui ma anche Jack (Raspadori, ndr) li considero due giocatori importanti, devono stare nella nostra rosa”.

Frattanto, Simeone gode dunque della fiducia del tecnico leccese, ma da qui a gennaio non sono esclusi colpi di scena, con la Fiorentina che si candida nel caso in cui tra il Cholito e gli azzurri dovesse concretizzarsi l’ipotesi dell’addio.