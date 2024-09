Asta del Fantacalcio, quanto spendere per i giocatori del Napoli? I prezzi medi in Italia

Giorni di aste del Fantacalcio, ma quanto bisogna spendere per i giocatori del Napoli? Vi sveliamo i prezzi medi nelle aste in Italia

La sosta per le nazionali ha permesso a milioni di appassionati di ritrovarsi per uno dei momenti più attesi dell’anno: l’asta del Fantacalcio. Un’occasione per ritrovarsi in amicizia e magari rivedere persone che perdi di vista per gli altri 365 giorni. Che si tratti di una lega storica o di una appena nata, la bellezza di sedersi intorno ad un tavolo per sfidarsi e cercare di comporre la rosa migliore è sempre tanta.

C’è chi si presenta con carta e penna, chi con i file sul computer e chi con strategie fornite dai migliori creators. Qualcuno arriva carichissimo per mantenere il ruolo di campione in carica e qualcun altro non sa neanche quali sono le squadre salite dalla Serie B. Ogni asta è speciale, con il suo regolamento e con certe tradizioni che non passeranno mai.

Asta del Fantacalcio: quanti crediti spendere per i calciatori del Napoli

Fare il Fantacalcio a Napoli, poi, non è così semplice. In quasi tutte le leghe troverete il “tifoso”, quel tipo di giocatore che vuole a tutti i costi calciatori del Napoli. Ma quindi, quanto bisogna spendere per acquistarli? Quando la spesa è eccessiva e quando ne vale veramente la pena? Grazie all’aiuto di Fantalab, vogliamo cercare di darvi delle indicazioni. Vi forniremo infatti i prezzi medi in crediti dei giocatori del Napoli nelle leghe a 8 e a 10 partecipanti, con e senza modificatore.

Premessa: valutiamo un’asta con 500 crediti, dunque, se la vostra lega è abituata ad utilizzare 1000 crediti basterà raddoppiare la cifra. Un’esempio pratico? Se pensate di spendere 10 crediti su 500 per un calciatore, automaticamente ne potrete investire 20 su 1000 e così via. Eviteremo, invece, di dare consigli sulle leghe con 6 partecipanti o con 12 a salire, in quel caso sono tipi di estremi anche meno comuni e i prezzi sarebbero troppo specifici.

Partiamo dunque dalla porta con Alex Meret che in Italia sta andando a 45 crediti su 500 in leghe a 10 con mod, a poco meno di 40 senza mod e rispettivamente a 35 e 30 crediti nelle leghe a 8. E’ il quarto portiere più pagato nelle aste. Per la difesa a pari merito Buongiorno e Di Lorenzo con poco più di 30 crediti su 500 in leghe a 10 con modificatore. Prezzo identico anche a 8, mentre senza mod si scende anche sui 25.

Intorno ai 20 crediti Spinazzola sia a 8 che a 10, sui 15 invece se escludiamo il bonus per i difensori. Rrahmani oscilla da meno di 10 crediti in leghe a 8 senza mod, fino oltre i 15 in quelle a 10 con il bonus. Mazzocchi e Olivera li portate via a meno di 5 crediti, mentre Rafa Marin addirittura a 1 in qualche lega.

Capitolo centrocampisti: Neres viaggia a una media di 40 crediti su 500 in leghe a 10 con e senza mod (ma a Napoli si pagherà di più), mentre scende a 35 in quelle a 8. L’altro neo arrivato McTominay si strappa via per circa 20 crediti sia a 10 che a 8, dove potreste prenderlo anche a 15 in certi casi. Prezzo identico a quello di Politano. Anguissa, Lobotka e Gilmour non li pagate di media più di 5 crediti, poi ogni lega è a sé.

Il reparto più atteso, però, è ovviamente l’attacco. Raspadori, Simeone e Ngonge potreste riuscire a farli vostri per meno di 5 crediti su 500. Ben diverso è il discorso legato a Kvaratskhelia e Lukaku. Il georgiano arriva a costare in media 115 crediti in aste a 10 con mod, 100 in quelle a 8, mentre senza mod di nuovo 115 con 8 partecipanti e ben 130 in quelle a 10. Poi sappiamo che a Napoli potrà essere tutto diverso.

Per Big Rom, infine, l’hype è tanto, dato che sta venendo pagato spesso come terzo o quarto attaccante più costoso. Nelle leghe a 8 senza mod, il belga costa 175 crediti di media, mentre a 10 si arriva anche a 180. Con il modificatore di difesa, invece, si va dai 150 ai 160 tra leghe a 8 e leghe a 10. Insomma, per il centravanti del Napoli preparate a fare follie se lo vorrete nella vostra squadra.