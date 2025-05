Genoa, Vieira ci crede: una mossa contro il Napoli lo dimostra

Patrick Vieira sogna lo sgambetto al Napoli: una sua decisione dimostra tutta la voglia dell’allenatore del Genoa di fare bella figura.

Il traguardo salvezza è ormai raggiunto da un pezzo per il Genoa, che questa sera sarà ospite del Napoli allo stadio Diego Armando Maradona. Gli azzurri sono chiamati alla vittoria, indipendentemente dalle notizie che arriveranno dal Grande Torino dove si giocherà Torino – Inter, per avvicinare sempre di più il sogno Scudetto.

Lo sa bene Antonio Conte, che nella consueta conferenza stampa di vigilia ha ben chiarito quale deve essere la strada per arrivare al traguardo col bottino pieno. Contro il Genoa, però, l’impegno non è da sottovalutare: lo stesso Patrick Vieira, allenatore del club rossoblù, ha dichiarato di voler dare fastidio. I liguri, dunque, non partiranno sconfitti, così anche com’è dimostrata dalla probabile formazione che scenderà in campo contro la squadra di Conte.

Verso Napoli-Genoa, Vieira non cambia filosofia: le ultime sulla formazione

Patrick Vieira sembra credere seriamente nella possibilità di ritagliarsi una serata da incorniciare in vista della sfida contro il Napoli del suo Genoa.

Da qui, evidentemente, la scelta di non cambiare l’assetto tattico e di puntare sull’ormai classico 4-2-3-1, sistema di gioco utilizzato dal francese da quando allena i rossoblu. Di seguito le probabili scelte del Genoa per la sfida di questa sera:

GENOA (4-2-3-1, la probabile formazione): Leali; Sabelli, De Winter, Vasquez, Martin; Frendrup, Masini, Norton-Cuffy, Vitinha, Ahanor; Pinamonti.

Più obbligate, invece, le scelte di Conte per il Napoli, che per l’occasione dovrà andare in continuità rispetto a quanto si è visto già contro il Lecce, nell’ultima partita (clicca qui per le ultime di formazione degli azzurri).