“È un fenomeno, Conte lo accoglierebbe volentieri”: colpaccio dal Real per il Napoli?

In casa Napoli tiene banco la questione legata al futuro di Antonio Conte: in attesa del capire il suo destino, spunta una suggestione di mercato.

Prima le tre partite che chiuderanno questo campionato di Serie A e che decreteranno chi tra il Napoli e l’Inter si porterà a casa lo Scudetto. Poi il futuro, che andrà discusso per rendersi ancor più protagonisti. Sono settimane davvero cruciali per il club azzurro, sia per ciò che sarà in campo ma anche fuori. Andrà capito, in primis, ciò che ne sarà del futuro di Antonio Conte, che ha un contratto fino al 2027 ma che dovrà pianificare tutte le strategie con il presidente Aurelio De Laurentiis prima di continuare la sua esperienza all’ombra del Vesuvio.

E chissà che non si possa parlare dello staff in occasione del tanto vociferato incontro che dovrebbe avvenire a margine della stagione tra tecnico e dirigenza. In particolare, fanno discutere le parole rilasciate nelle scorse ore dal giornalista Nicolò Schira, che sul suo canale Youtube ha svelato come Conte accoglierebbe ben volentieri Antonio Pintus, preparatore atletico di fama internazionale che il tecnico leccese conosce bene (ci ha lavorato sia alla Juventus che all’Inter). Ora al Real Madrid, Pintus potrebbe cambiare aria in questa estate in virtù dell’addio di Carlo Ancelotti ai Blancos.

News Napoli calcio, Pintus e Conte: possibile novità per gli azzurri

Il giornalista Nicolò Schira ha fatto il punto della situazione su Antonio Pintus e il suo possibile ritorno nel campionato di Serie A.

Di seguito, quanto svelato dalla medesima fonte a tal riguardo: