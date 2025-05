Moretto: “Osimhen-Juve, c’è un grosso ostacolo”, poi la novità sul colpo in attacco del Napoli

Matteo Moretto, giornalista esperto di calciomercato, ha fatto il punto della situazione in casa Napoli in merito alle ultime mosse, in entrata e in uscita.

Un finale di stagione da vivere intensamente per il Napoli, che ha a davvero un passo la possibilità di potersi portare a casa uno Scudetto che avrebbe dell’incredibile. Antonio Conte sono settimane che ormai non si nasconde e carica tutto l’ambiente in vista delle ultime tre partite in programma, la prima di esse contro il Genoa. La squadra rossoblù è attesa domenica sera allo stadio Diego Armando Maradona, che ancora una volta si preannuncia sold out.

Riflessioni, importanti e profonde, però ci sono anche sul futuro. In attesa di capire cosa ne verrà fuori dal summit tra il presidente Aurelio De Laurentiis e Conte, il Napoli è già al lavoro sul mercato. Gli azzurri potranno contare su un budget molto ricco, che potrebbe essere reso ancor più abbondante dalla cessione a titolo definitivo di Victor Osimhen. Quest’ultimo, stando a quanto si apprende dal giornalista esperto di mercato, Matteo Moretto, è già in contatto con la Juve. Si registrerebbero a tal riguardo passi in avanti, anche se c’è un ostacolo di non poco conto.

La Juventus sembra fare sul serio per Victor Osimhen: il nigeriano di proprietà della SSC Napoli è l’obiettivo numero uno di Cristiano Giuntoli, uomo mercato della Vecchia Signora.

Di seguito, quanto rivelato da Matteo Moretto a tal proposito, dopo le notizie arrivate già nelle scorse ore:

“Le parti stanno iniziando a discutere. Non c’è un accordo totale per ora, ma sicuramente la via che porterebbe Osimhen alla Juve si va schiarendo, però servirà poi trovare l’accordo con il Napoli. Il nodo più difficile di questa storia è questo, gli azzurri faranno un po’ di tutto per fare in modo che Osimhen non vesta la maglia della Juve. La strada per Osimhen alla Juve è ancora lunga, ma registriamo dei passi in avanti”.

“La Juve sta cercando un grande attaccante, perché Vlahovic è destinato a lasciare la Juve. L’obiettivo numero uno è Victor Osimhen, ci sono stati passi in avanti per quanto riguarda un accordo con il giocatore.

Napoli, Darwin Nunez e non solo: le ultime sul mercato in attacco

Matteo Moretto ha fatto anche il punto della situazione in merito a Darwin Nunez, calciatore accostato nelle scorse ore alla SSC Napoli.

Questo quanto evidenziato nel suo intervento al canale YouTube di Fabrizio Romano:

“Darwin Nunez è un giocatore che può lasciare Liverpool. Non è al centro del progetto. In Arabia lo stimano molto e sono pronti a delle follie, ma è vero che il Napoli ha chiesto informazioni su Nunez. Non vuole dire che sia vicino, ma siamo in una fase embrionale, quindi difatti confermo l’anticipazione di Sportitalia. A oggi la situazione non è assolutamente avanzata. Il Napoli sta lavorando su tanti altri obiettivi, ha tanti nomi in lista e sta lavorando forte per rinforzare la rosa in vista del prossimo anno.

In attacco l’obiettivo è di prendere un calciatore molto forte: Nunez è sondato ma non è il primissimo nome. Ci sono tanti altri nomi su cui stanno lavorando come Lucca, Bonny, Hojlund. C’è anche Jonathan David, capiremo poi su chi il Napoli affonderà”.