Defezione dell’ultim’ora, la notizia riguarda il Napoli: sarà out!

Non potrà essere presente nella prossima partita: la defezione che riguarda anche il Napoli è divenuta ufficiale proprio in questi minuti.

Un finale ad alta tensione, con un sogno bel scolpito nel cuore: in queste ultime tre partite che restano da qui alla fine del campionato di Serie A, il Napoli è chiamato a dare il massimo per regalarsi un traguardo che ai nastri di partenza della stagione ora in corso sembrava davvero complicato anche da ipotizzare. Invece, con il lavoro egregio messo a punto da Antonio Conte e il suo staff, tale desiderio sta divenendo un obiettivo sempre più alla portata.

Domenica sera, al Maradona, ci sarà di fronte il Genoa, mentre nelle altre due partite in programma gli avversari saranno Parma e Cagliari. In particolare, arrivano notizie legate agli emiliani, che ospiteranno gli azzurri nella prossima settimana in occasione dell’ultima trasferta stagionale. La squadra di Chivu ora è in campo nel delicato match salvezza contro l’Empoli e nel corso del primo tempo ha perso uno dei suoi titolari per doppia ammonizione. Due gialli fatali per Lautaro Valenti, che dovrà dunque essere indisponibile per la prossima in casa contro, per l’appunto, il Napoli.

Serie A – Parma, Valenti sarà out contro il Napoli

Il difensore di proprietà del Parma, Lautaro Valenti, non sarà tra gli arruolabili per la sfida contro il Napoli a causa della doppia ammonizione incassato nel match di questa sera contro l’Empoli.

Il calciatore è stato ammonito per due volte di fila in pochi minuti, con il secondo intervento su Esposito, ai limiti dell’area di rigore, che è stato fatale per il classe 1999. Chivu dovrà dunque fare a meno di uno dei suoi titolari in un match che, in attesa di quello che saranno i risultati della giornata del campionato di Serie A ora in corso, potrebbe essere importante per gli emiliani in chiave salvezza (nel caso in cui la squadra non dovesse essere ancora fuori da ogni pericolo, aritmeticamente parlando).

Napoli, sette punti per la gloria: la speranza in vista di Parma

Partita che, a prescindere di come andrà a finire con il Genoa domenica sera allo stadio Diego Armando Maradona, sarà sicuramente fondamentale per i sogni di gloria del Napoli, che ora vede lo Scudetto a soli sette punti di distanza.

L’auspicio da parte dei tifosi azzurri, addirittura, è che la trasferta a Parma possa essere quella decisiva per lo Scudetto, nel caso in cui il Napoli nelle prossime ore dovesse allungare ulteriormente in classifica ai danni dell’Inter, che a sua volta dovrà affrontare il Torino.