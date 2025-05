“Probabilmente non sarà più del Napoli”: l’annuncio spezza il cuore ai tifosi, di chi si tratta

L’esperto di mercato si sbilancia circa un possibile addio al Napoli in vista della prossima estate: la notizia è una brutta sorpresa per i tifosi di fede azzurra.

Malgrado un presente caratterizzato dal grande sogno Scudetto, a portata di soli sette punti da conquistare nelle prossime tre partite di campionato, in casa Napoli si pensa già al futuro. Il club azzurro, attraverso il lavoro del suo direttore dell’area sportiva Giovanni Manna, è al lavoro per cercare di portarsi avanti in vista della prossima estate, con l’obiettivo di avere quanto prima una rosa quanto più competitiva possibile per il ritorno in UEFA Champions League.

Fanno già discutere le rivelazioni a cura del giornalista esperto di calciomercato Matteo Moretto che, oltre ad aver fatto il punto della situazione sull’attacco del club azzurro tra entrate e uscite, ha confermato la volontà da parte del centrocampista Frank Zambo Anguissa di cambiare aria. Già nelle scorse settimane era trapelata la decisione da parte dell’ex Fulham che, con il passere del tempo, trova sempre più riscontri.

Ultimissime mercato SSC Napoli, Moretto: “Anguissa ha chiesto di andare”

Frank Zambo Anguissa e un futuro che potrebbe essere lontano dalla SSC Napoli in vista della prossima sessione del mercato estivo, ormai alle porte.

A confermarlo è stato Matteo Moretto, che sul canale Youtube di Fabrizio Romano ha spiegato:

“Confermo che Anguissa è sulla lista dei partenti, ha chiesto di andare e molto probabilmente non sarà un giocatore del Napoli. E quindi potrebbero essere due i colpi a centrocampo. Il Napoli sta lavorando su tanti altri obiettivi, ha tanti nomi in lista e sta lavorando forte per rinforzare la rosa in vista del prossimo anno”.

Anguissa e il possibile addio al Napoli: la situazione

A oggi, dunque, Anguissa sembra essere più vicino all’addio che alla permanenza, malgrado l’opzione di rinnovo biennale unilaterale in favore del club del presidente Aurelio De Laurentiis.

Così come rivelato negli scorsi mesi da Giovanni Manna, il club ha cercato anche di adeguare ulteriormente il contratto del numero 99 azzurro. Evidentemente, quest’ultimo sembra aver capito che la sua esperienza all’ombra del Vesuvio è agli sgoccioli. Intanto, non resta altro che sperare di chiudere questa stagione con un successo, quello dello Scudetto, che sarebbe davvero storico, il secondo di Anguissa in maglia azzurra dopo quello conquistato nella stagione 2022 – 2023.