Rinnovo sempre più vicino, pronto un mega ingaggio: De Laurentiis non bada a spese

Il rinnovo in casa Napoli è sempre più vicino e De Laurentiis è pronto ad accontentare il calciatore con un mega ingaggio: i dettagli

Il mercato del Napoli è stato senz’altro tra i più scoppiettanti della Serie A. Gli arrivi di Lukaku, Neres, McTominay, Gilmour e Buongiorno, su tutti, hanno infiammato la piazza, che ha ritrovato entusiasmo dopo la pessima stagione trascorsa. Il decimo posto è da dimenticare immediatamente e Antonio Conte ha tutte le carte in tavola per riuscire a riottenere la qualificazione alla prossima Champions League.

In queste settimane di sosta avrà modo di lavorare su una squadra non ancora al completo, ma con nuovi elementi che potranno così trovare la forma migliore in vista del rientro in campo. E se per il tecnico leccese sarà tanto il lavoro da fare sul terreno di gioco, per il direttore sportivo Manna i compiti extra campo non sono ancora conclusi. L’affare Osimhen sta finalmente volgendo al termine, ma le priorità ora diventano altre.

Mercato Napoli, Kvaratskhelia verso il rinnovo: le super cifre

Sistemato il mercato in entrata e, finalmente, anche quello in uscita, il Napoli potrà finalmente concentrarsi sui rinnovi. Negli scorsi giorni vi abbiamo riportato delle novità riguardanti Alex Meret, ma il primo nome nella lista è chiaramente quello di Khvicha Kvaratskhelia. Il georgiano, ora impegnato con la nazionale, infatti, non ha ancora firmato l’adeguamento contrattuale.

In estate la grande preoccupazione: suo padre ed il suo agente Mamuka Jugeli hanno aperto ad una cessione, dichiarando di voler cambiare aria per giocare la Champions. Un caso, fortunatamente, rientrato nel giro di poche settimane, anche grazie alla volontà di Antonio Conte che ha preteso rimanesse al Napoli. Niente PSG dunque, ma l’attaccante va convinto a restare anche per la giusta cifra.

Da qui la volontà di prolungare il suo accordo il prima possibile e per delle cifre importanti. L’addio di Osimhen, in questo senso, si trasforma in un assist perfetto per poter investire cifre importanti per il 77. Oggi Kvara ha un contratto valido fino al 2027 con il Napoli, ad 1,8 milioni di euro a stagione ed il suo entourage vorrebbe arrivare fino a 7.

Il Napoli starebbe valutando di arrivare fino al 2029 per 5 milioni di euro, ma per evitare problematiche, si potrebbe spingere fino a 6, mettendolo sullo stesso livello di Romelu Lukaku. Aurelio De Laurentiis, dunque, non baderebbe a spese pur di trattenere il suo gioiello, consapevole delle sue capacità e dell’importanza che ricoprirà tutto l’anno anche per Conte. Le prossime settimane saranno dunque decisive anche per il d.s. Manna a lavoro per la fumata bianca nel minor tempo possibile.