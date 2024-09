È fatta per il rinnovo, firma ad un passo: fissato l’incontro tra l’agente e Manna

Il rinnovo di un titolarissimo del Napoli è ad un passo, fissato anche l’incontro tra il suo agente e il ds Manna: tutti i dettagli

Il calciomercato estivo si è finalmente concluso e, in attesa di scoprire se dall’Arabia o dal Qatar verranno presentate offerte ufficiali per Victor Osimhen, il Napoli è tornato a concentrarsi sul campo. Dopo la vittoria in rimonta sul Parma, persino Antonio Conte ha espresso tutto il suo malcontento per l’accavallarsi delle prime giornate di campionato ed il prosieguo della campagna acquisti, che ha destabilizzato l’ambiente in queste settimane.

“E’ assurdo che finisca dopo tre giornate, allenando calciatori che vanno via e aspettando giocatori che non hai allenato e non sai in che condizioni arriveranno. Spero si cerchi di cambiare questa regola che è assurda”.

Queste sono state le parole di Conte ai microfoni di DAZN e ribadite poi in conferenza stampa. Segno che il mercato ha creato non pochi problemi anche al Napoli, che ora avrà tutto il tempo per pensare al campionato. La dirigenza, invece, non ha ancora chiuso del tutto i dialoghi per le trattative: quelle legate ai rinnovi. Il presidente De Laurentiis e il d.s. Giovanni Manna, infatti, hanno aspettato lo scoccare del 31 agosto per potersi ora concentrare sui prolungamenti di chi è già presente nella rosa azzurra.

Napoli, arriva il rinnovo di Meret: i dettagli sull’incontro

Evitare ulteriori situazioni spiacevoli è d’obbligo, specie dopo il caos legato a Victor Osimhen. Meglio chiarire da subito la posizione di alcuni giocatori in rosa, come succederà presto con Khvicha Kvaratskhelia, prontissimo, finalmente, a firmare un prolungamento di contratto stellare che lo legherà ancora a lungo al Napoli.

Quello dell’attaccante georgiano, però, non è l’unico caso rimasto irrisolto. Lo stesso si può dire, infatti, per Alex Meret, assoluto protagonista sabato sera con la parata decisiva su Almqvist al minuto 115 della folle gara casalinga con il Parma. Il portiere classe ’97 è da sempre soggetto a critiche e da anni, ormai, ha spaccato la piazza in due. C’è chi lo difende a spada tratta e chi è un suo evidente detrattore, ma anche per quest’anno sarà il titolare tra i pali del Napoli.

Antonio Conte gli ha dato massima fiducia appena arrivato, un aspetto fondamentale per un giocatore dal carattere come quello del portiere azzurro. Ora le certezze dovranno arrivare anche dal punto di vista contrattuale, dato che Meret ha un accordo in scadenza nel 2025 e perderlo a parametro zero il prossimo anno sarebbe un autogol enorme. Stando a quanto riferito dal Mattino, infatti, il d.s. Manna avrebbe avviato contatti serrati con l’agente Federico Pastorello per trovare un accordo tra le parti.

I dettagli della potenziale cifra del rinnovo non sono ancora trapelati, ma l’intenzione di prolungare la scadenza del contratto c’è tutta, così come quella di incontrarsi il prima possibile. Se Meret dovesse poi proseguire la stagione con prestazioni di ottimo livello, sarebbero molto pochi anche i dubbi su una sua permanenza il prossimo anno tra le fila del Napoli.