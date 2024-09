Lukaku ha spiazzato tutti: svelata la mossa a sorpresa del bomber durante la sosta

C’è un obiettivo nella mente di Romelu Lukaku: spunta la mossa del bomber per questo inizio di avventura con la maglia del Napoli.

Romelu Lukaku è diventato in pochissimo tempo assoluto protagonista in casa Napoli. Il gol all’esordio è un marchio di fabbrica di Big Rom, ma c’è concretamente la sensazione che proprio il bomber belga possa essere il valore aggiunto di questa stagione. Non soltanto sotto il punto di vista individuale, visto che la figura di Romelu sembra essere molto importante anche sotto il punto di vista tattico.

Al tempo stesso, è proprio Lukaku ad aver cominciato la sua avventura partenopea con grande entusiasmo. Da parte sua c’è stata subito la voglia di mettersi a disposizione dell’allenatore, anche perchè tra i due c’è un rapporto speciale che dura da tanto tempo.

Lukaku vuole essere titolare col Cagliari: spunta la mossa del bomber

Proprio questo legame cosi forte tra Conte e Lukaku potrebbe rappresentare una chiave di lettura improntante per la stagione del bomber belga. Lo stesso attaccante ha ormai chiarito quanto per lui sia importante cominciare bene questa stagione, il primo passo (con gol annesso) è stato fatto, ma ora viene il bello.

Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, l’obiettivo di Lukaku è quello di essere titolare già per la partita contro il Cagliari. Proprio per questo – si legge – Big Rom non ha usufruito dei due giorni di permesso dopo la vittoria col Parma, lavorando a Castel Volturno per mettere minuti nelle gambe.